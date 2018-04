Ustrezna oblačila lahko motoristu rešijo življenje

Še preden se je nova motoristična sezona uradno začela, sta na slovenskih cestah v prometnih nesrečah ugasnili življenji dveh motoristov. Kako pripraviti glavo in telo za vožnjo z motociklom in tudi to, kako se pravilno obleči, smo spoznavali v zadnji oddaji Avtomobilnost.

Zaradi dolge in mrzle zime se je letošnja motoristična sezona začela malopozneje kot v zadnjih letih. Tradicionalno so se motoristi najbolj množično zbrali na krstu v Mirni Peči, že prej pa smo v črni kroniki spet prebirali tragične novice o smrti motoristov.

Ne le motoristi, tudi vozniki avtomobilov in vsi udeleženci v prometu moramo biti na cesti pozorni tudi na enosledna vozila. Nemalokrat se je v preteklosti zgodilo, da je voznik ali voznica avtomobila med vožnjo spregledal motorista. Na drugi strani pa morajo tudi motoristi z oblačili, ki morajo biti varna in dobro vidna, poskrbeti za svoje udobje in varnost na cesti.

V pretekli sezoni oddaje Avtomobilnost smo skupaj z akrobati spoznavali, kako lahko tudi gimnastične vaje pomagajo pri padcih z motorja. Naj se še tako izurimo v padanju, pa so padci lahko vedno smrtonostni. Pri padcu morata biti naše telo in koža dobro zaščitena.

Kakšno jakno izbrati?

Izbira na trgu je zelo velika, zato ni treba popolnoma izprazniti denarnice, da bi bili na motociklu zaščiteni. Na kaj moramo biti pozorni, ko kupujemo motoristično jakno, je v oddaji Avtomobilnost voditelju Davidu Urankarju razložil Matej Gorogranc iz motocentra Yogi: "V Sloveniji je največ potovalnih motociklov, ki se uporabljajo tako za kratke kot dolge relacije. Lahko jih uporabljamo skozi celo sezono. Temu primerno pa se je treba tudi obleči.“ Jakna srednjega cenovnega razreda mora imeti znotraj ščitnike, ki so snemljivi, zato da lahko jakno lažje operemo. Ščitnike najdemo v ramenu, na komolcih in hrbtenici, na najbolj izpostavljenih mestih.

Jakna naj ima tudi notranjo podlogo. Varuje nas v hladnem vremenu, da nas ne zebe in nas ne prepiha. Jakna naj ima tudi protivetrno ali protidežno zaščito za vrat. S tem preprečuje, da bi nam voda tekla za vrat, hkrati pa nas greje.

Moderne jakne imajo tudi prilagodljive pasove (ježevke), zaradi katerih lahko prilagajamo oprijem jakne, odvisno od potreb in zahtev motorista. V vročem vremenu pa ima zračnike, ki nas hladijo. Če odstranimo podlogo, nas jakna hladi in se počutimo udobno, hkrati pa smo zaščiteni. Motocikel je namenjen uživanju v vožnji. Ob zaščiti nam mora zato biti tudi prijetno.

Nasvet strokovnjakov za varno vožnjo je, da bi lahko velikokrat sami storili več zase, če bi poskrbeli za oblačila s svetlejšimi in odsevnimi oblačili. Danes vse več motoristov izbere motoristične jakne v svetlih barvah (svetlo rjava ali siva), ki so jim linijsko dodane druge barve, velikokrat fluorescentne, katerih namen je biti vidnejši.

Modna in varna oprema za voznike skuterjev

Pri motorističnih čevljih je v zadnjih letih priljubljen t. i. športni čevelj, ki je zaščiten v predelu pete, gležnja, kot tudi prstov. Čevlji so lahko tudi vodoodporni. Pred nakupom čelade se posvetujte s strokovnjaki, ki bodo vedeli, ali je čelada ustrezno velika za vašo glavo. Absolutno ne kupujmo prevelike ali premajhne čelade. Čelado kupite glede na njen namen, ali jo uporabljate za daljše vožnje ali za vožnjo po mestu. Pri nakupu čelade ne varčujte. Vsak strokovnjak za varno vožnjo vam bo svetoval nakup čelade višjega cenovnega razreda, ki mora biti homologirana. Na trgu je namreč veliko kopij dobrih čelad, ki ne izpolnjujejo standardov varnosti.

Enako velja za voznike skuterjev, ki morajo tudi uporabljati motoristično obutev, lahke rokavice, lahke jakne oziroma hlače z vgrajenimi ščitniki, ki v primeru padca ščitijo okončine. Obvezen je tudi ledvični pas. Voznikom skuterjev so se prilagodili tudi proizvajalci motoristične opreme, ki že nekaj časa ponujajo kavbojke z vgrajenimi ščitniki. Sodobne motoristične kavbojke imajo vgrajene trde kolenske ščitnike, v zgornjem in kolenskem predelu pa je dodan kevlar. Poleg kolenskih ščitnikov je mogoče varnost dopolniti tudi z bočnimi ščitniki.

Še to, čeladi je mesto na glavi, ne na komolcu!

Andrej Brglez, avtor Avtomobilnosti, pravi: "Varen voznik je tisti, ki zna težave predvideti in se jim izogniti.“ Ta avtomobilsko-motoristični izrek drži kot pribit. Edina težava in hkrati izziv vožnje z motorjem in avtom je, da vseh težav na cesti ne moremo predvideti. Znanja ni nikoli dovolj. To pride tudi z izkušnjami. Rutina pa včasih ne da odzivnega časa, ki bi ga pričakovali.

Nekaj nasvetov za varno vožnjo si lahko pogledate v videoprispevku iz zadnje oddaje Avtomobilnost.

