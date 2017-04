Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Ker so bile oblasti neuspešne pri iskanju lastnika tega zaklada, si bosta nagrado za najdbo razdelila šola in uglaševalec. (Slika je simbolična.) Foto: EPA Kovance in klavir so tri mesece preučevali v Britanskem muzeju, kjer bodo ocenili vrednost najdbe, posledično pa tudi nagrade najditeljema. Foto: British Museum Oblasti so tri mesece neuspešno iskale lastnika. Oglasilo se je približno 40 domnevnih lastnikov, a se je izkazalo, da nihče ni zares lastnik najdbe. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V 110 let starem pianinu odkrili kup viktorijanskih novcev

Nagrado si bosta razdelila šola in uglaševalec

24. april 2017 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V grofiji Shropshire v osrednji Angliji je v pozabljenem pianinu uglaševalec odkril pravi arheološki zaklad. Pod tipkami se je skrivalo več sto zlatih in srebrnih kovancev iz viktorijanske dobe, ki jih je nekdanji lastnik verjetno tja skril v času depresije v poznih dvajsetih letih 20. stoletja.

Kovance, gre za 913 angleških funtov in šilingov, ki datirajo v obdobje med letoma 1847 in 1915, so sicer našli že decembra, in sicer v klavirju, ki ga je neka šola prejela v dar. Ker ni bil uglašen, je šola poklicala 61-letnega Martina Backhousa, da uglasi pianino.

Ta se je lotil dela, in ker so se mu zdele tipke nekoliko toge, jih je odstranil in pod njimi našel zaklad. Najprej je zagledal skrbno zavite mošnjičke in takoj je pomislil, da gotovo niso tam proti moljem. Kovanci so bili namreč skrbno shranjeni v sedmih mošnjičkih iz blaga in v usnjeni torbi. "Enega sem dvignil. Zelo lepo je bil zavit, trden, vsi so bili spretno prilagojeni klavirju. Bili so zelo premišljeno narejeni in telo težki. S svojim nožem sem odrezal vrh in zagledal zlate kovance," se spominja Backhouse. Navdušen nad najdbo je klavir previdno sestavil nazaj in se odpravil k ravnatelju. Šele ko so pozneje odstranil vse tipke, so se zavedali, kako velik zaklad imajo pred seboj, razlaga uglaševalec.

Gre za eno največjih tovrstnih najdb na britanskih tleh. Oblasti so jo označile za zaklad, torej so uporabile izraz, ki ga običajno namenjajo novcem, starejšim od 300 let. Najdbo so pregledali strokovnjaki Britanskega muzeja, ki domnevajo, da so kovance zbirali v več desetletjih, v pianino pa jih skrili v poznih dvajsetih letih prejšnjega stoletja ob nastopu gospodarske krize.

Vrednosti najdbe še ne morejo z gotovostjo oceniti, po besedah Petra Reavilla z Britanskega muzeja pa gre za več sto tisoč funtov. Nekateri britanski časniki omenjajo vrednost med 300.000 in 500.000 funtov.

Neuspešno iskanje pravega lastnika

Po neuspelem iskanju lastnika najdbe si bosta nagrado za najdbo razdelila šola in uglaševalec. Oblasti so sicer poskušale najti lastnika in na svoj poziv tudi prejele približno 40 odzivov domnevnih lastnikov, ki pa so se izkazali za neprave. Vrednost najdbe bo ocenil odbor za vrednotenje najdb pri Britanskem muzeju, ki bo tudi določil višino nagrade najditeljema. Par, ki je šoli podaril pianino, tega je imel v lasti več kot 30 let, nagrade ne bo dobil.

Več kot sto let star pianino

Klavir je leta 1906 izdelalo londonsko podjetje Broadwood & Sons, prodali pa so ga v prodajalni glasbil Messrs. Beaven & Mothersole v mestu Saffron Walden v Essexu. Provenience v celoti strokovnjaki sicer niso rekonstruirati, vedo pa, da sta leta 1983 klavir za svoje otroke kupila Graham in Meg Hemmings. Ko sta se leta 2005 preselila v Bishop’s Castle, sta klavir prestavila v shrambo, lani pa ga darovala tamkajšnjemu kolidžu.

M. K.