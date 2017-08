V 114. letu umrl najstarejši moški na svetu

Po vojni je odprl slaščičarno

11. avgust 2017 ob 20:51

Haifa - MMC RTV SLO, STA

V Izraelu je umrl najstarejši moški na svetu, Yisrael Kristal, ki je dočakal častitljivo starost 113 let.

Na Poljskem rojeni Izraelec je preživel holokavst, potem ko so ga med drugo svetovno vojno skupaj z njegovo družino prepeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz.

Kristal se je rodil tri mesece prej, preden sta brata Wright izvedla prvi polet z letalom - 15. septembra leta 1903 v Zarnowu, ki danes leži na Poljskem. Med drugo svetovno vojno so ga skupaj z družino prepeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz. V holokavstu je izgubil ženo in dva otroka, sam pa je preživel. Ko so zavezniške sile osvobodile taborišče, je tehtal zgolj 37 kilogramov.

Leta 1950 se je z drugo ženo in njunim sinom preselil v Haifo v Izraelu, kjer je odprl slaščičarno.

Guinnessova knjiga rekordov ga je za najstarejšega moškega razglasila marca lani. Za seboj je pustil dva otroka, devet vnukov in 32 pravnukov.

Najstarejša Zemljanka ostaja 117-letna Jamajčanka Violet Brown, ki se je rodila 10. marca 1900.

A. P. J.