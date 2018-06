Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Družina je na družbenih omrežjih izrazila željo po zasebnosti. Foto: AP Sorodne novice Disney bo za astronomsko vsoto kupil konglomerat Fox Dodaj v

V 21. letu starosti umrl zvezdnik serije Goldbergovi Jackson Odell

Njegovo smrt še preiskujejo

11. junij 2018 ob 18:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec in glasbenik Jackson Odell, najbolj znan po vlogi v ameriški televizijski nadaljevanki Goldbergovi, je umrl v 21. letu starosti.

Po besedah losangeleškega mrliškega oglednika so ga neodzivnega našli v domu, kjer bivajo posamezniki, ki okrevajo po odvajanju od substanc. Tovrstni domovi so predvsem prehodna točka med kliniko za odvajanje in vrnitvijo na delo. Vzroka njegove smrti še niso določili in ga še vedno preiskujejo.

Njegova družina je v izjavi na družbenem omrežju Twitter zapisala, da so v petek izgubili "sijočo luč in neverjetno, ljubečo in nadarjeno dušo". "Toliko je imel za pokazati. Naša družina ga bo v srcih vedno nosila kot takšnega in želeli si bi, da bi enako storili tudi vsi po svetu, ki so ga poznali in ga imeli radi."

V svet zvezdništva je vstopil pri dvanajstih letih, od takrat pa je nanizal več televizijskih in filmskih vlog, med drugim se je pojavil tudi v nekaj epizodah Sodobne družine, čeprav najbolj znan pa ostaja po vlogi v nanizanki Goldbergovi.

Poklonili so se mu tudi soigralci iz te nanizanke, med drugim Charlie Depew, ki je dejal, da se je poslovil "resnični talent". Na družbenih omrežjih pa se je oglasila tudi Ariel Winter, ki v seriji Sodobna družina upodablja Alex Dunphy. "Vedno je težko slišati, ko se nekdo poslovi, ko gre za nekoga tako zelo mladega, pa je še posebej težko."

P. B.