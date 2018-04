V 29. letu starosti se je poslovil švedski DJ Avicii

Vzrok smrti za zdaj še ni znan

20. april 2018 ob 19:42

Muškat - MMC RTV SLO

Svetovno znan švedski DJ Avicii, čigar pravo ime je bilo Tim Bergling, se je v 29. letu starosti poslovil, je potrdila njegova predstavnica za odnose z javnostmi.

Glasbenik, ki je bil svetovno znan po uspešnicah, kot so Wake Me Up, Hey Brother, The Nights in druge, je umrl 20. aprila v Omanu.

"Z največjo žalostjo sporočamo izgubo Tima Berglinga, sicer bolj znanega pod imenom Avicii," je zapisala njegova predstavnica za odnose z javnostmi Diana Baron. "Mrtvega so ga našli v petek, 20. aprila, v glavnem mestu Omana Muškatu. Družina je pretresena, zato vas prosimo, da v teh težkih časih spoštujete njihovo zasebnost in razumete, da je to zadnja izjava, ki jo bomo podali."

Avicii se je od koncertiranja poslovil leta 2016, kot razloge pa je navedel zdravstvene težave, s katerimi se je spopadal že več let - med njimi je bil tudi akutni pankreatitis, ki ga je povzročilo pretirano uživanje alkoholnih pijač. Poleg tega so mu leta 2014 odstranili slepo črevo in žolčnik.

Avtor številnih svetovnih uspešnic

"V življenju in karieri vsi dosežemo točko, ko se zavemo, kaj nam pomeni največ. Zame je to glasba - za to živim in imam občutek, da sem bil za to rojen. Lani sem se poslovil od nastopov v živo in številni ste menili, da je bilo to vse, kar vam bom ponudil. A to nikoli ni pomenilo konec Aviciija ali moje glasbe. Prav nasprotno: vrnil sem se tja, kjer je imelo vse smisel - v studio. To je začetek nečesa novega, upam, da vam bo tako pri srcu, kot je meni," je zapisal na svoji spletni strani.

V času kariere je osvojil dve MTV-jevi glasbeni nagradi, eno Billboardovo, v žepu pa je imel tudi dve nominaciji za grammyja. Ravno pred dnevi je bil znova na seznamu nominirancev nagrad billboard, in sicer za EP Avicii (01).

Vzrok Aviciijeve smrti, ki se je med svetovne glasbene izstrelil z uspešnico Levels, dodal pa ji je še ogromno drugih, ki smo jih lahko pogosto slišali tudi na naših radijskih postajah, za zdaj še ni znan.

Glasbeni svet žaluje

Med prvimi, ki so se odzvali na tragično smrt mladega glasbenika, je bil ravno tako znan didžej Calvin Harris. "Neverjetno grozne novice. Avicii je bil čudovit in strasten, poleg tega pa je imel neverjeten talent in pred seboj še ogromno stvari. V mislih sem z njegovo družino."

Sožalju se je pridružil tudi deadmau5, ki je v objavi na Twitterju prav tako omenil njegove prijatelje, družino in oboževalce. "Nikoli nihče ne bo mogel zanikati vsega, kar je naredil za moderno glasbo. Neverjetno ponosen sem nanj."

"Resnično žalostna novica. Bil je premlad in resnično velik talent. Počivaj v miru," pa so besede, s katerimi se je poklonil član nekdanje fantovske skupine One Direction Liam Payne. Besede v njegov spomin je namenil tudi Charlie Puth, ki je zapisal, da si mora vzeti trenutek in se pokloniti osebi, ki mu je odprla oči glede tega, kako bi nekoč lahko zvenele njegove skladbe. "Avicii je bil genij in glasbeni inovator. Ne morem verjeti, da ga ni več z nami. Počivaj v miru, najboljši."

