V Adelino življenje prvič prihaja dojenček

Francoska igralka noseča

10. marec 2017 ob 17:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

Francoska igralka Adele Exarchopoulos, ki je zaslovela v filmu Adelino življenje, je na pariškem tednu mode premierno pokazala nosečniški trebuh.

23-letna igralka je na modni reviji hiše Louis Vuitton, katere zaščitni obraz je tudi sama, razkrila, da je prvič noseča. Fotografije s trebuščkom je nato delila tudi na svojem Instagramu. Identiteta očeta in Adelinega partnerja ni znana, saj je igralka zelo skrivnostna, ko gre za njeno zasebno življenje.

Adele, ki trenutno promovira film The Last Face, režiral ga je Sean Penn, v njem pa nastopajo še Charlize Theron, Javier Bardem in Jean Reno, je nase opozorila v filmu Adelino življenje. Za vlogo Adele v filmu režiserja Abdellatifa Kechicheja je bila nagrajena z zlato palmo za najboljšo igralko na filmskem festivalu v Cannesu leta 2013. Film je prejel tudi zlato palmo za najboljši film.

Ljubezenska drama (gre za natančen, neposreden film o odraščanju, o iskanju lastne identitete) je postala razvpita predvsem zaradi nazornih prizorov spolnosti, ki ga uprizorita Adele in Lea Seydoux. Ta je prav tako noseča, nosečnost pa je razkrila na promociji filma Samo konec sveta.

