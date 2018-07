V boj proti plastičnim odpadkom tudi Starbucks

Začeli bodo z nadomestitvijo plastičnih slamic

9. julij 2018 ob 18:44

Seattle - MMC RTV SLO

Pozivi k zmanjšanju plastičnih odpadkov postajajo vse glasnejši in ukrepe v tej smeri so začela sprejemati tudi nekatera največja globalna podjetja. Boju proti plastičnim odpadkom se pridružuje Starbucks.

Potem ko je ameriška veriga restavracij s hitro prehrano McDonalds prejšnji mesec napovedala, da želijo do leta 2025 v svojih poslovalnicah uporabljati le še embalažo iz obnovljivih in recikliranih virov, so korake v tej smeri napovedali v še enem svetovno razširjenem ameriškem podjetju.

Vodstvo verige kavarn Sarbucks je le teden dni po tem, ko so oblasti njihovega matičnega mesta Seattle sprejele ukrep, ki prepoveduje uporabo plastičnih slamic in drugih plastičnih jedilnih pripomočkov za enkratno uporabo, predstavilo svojo strategijo za zmanjševanje plastičnih odpadkov.

V ponedeljek je vodstvo podjetja namreč sporočilo, da bodo do leta 2020 v vseh svojih poslovalnicah začeli uporabljati zgolj slamice iz biorazgradljivih materialov, nadomestili pa naj bi tudi plastične pokrove lončkov za kavo.

Do leta 2050 v morju več plastike kot rib

Prepoved uporabe plastičnih slamic je sicer v zadnjem času sprejelo več ameriških manjših mest, o tem pa razmišljajo tudi v nekaj velemestih, kot sta New York in San Francisco. Medtem ko so slamice za pitje postale središče reševanja problematike prevelike količine plastičnih odpadkov, pa po številu kosov predstavljajo le približno 4 odstotke plastičnih odpadkov, glede na težo pa je ta delež še veliko manjši.

Predlog za zmanjševanje količine plastičnih odpadkov je konec maja predstavila tudi Evropska komisija, ki želi znotraj Evropske unije prepovedati največkrat odvržene izdelke za enkratno uporabo, kamor med drugim sodijo plastične vatirane palčke, plastični jedilni pribor, krožniki in slamice.

Plastični odpadki sicer predstavljajo kar 85 odstotkov vseh odpadkov v morjih - po nekaterih napovedih strokovnjakov naj bi bilo do leta 2050 v morjih več plastičnih odpadkov kot rib.

M. Z.