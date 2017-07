"V času Trumpa Kid Rockove kandidature ne smemo jemati kot šalo."

Glasbenik si želi sedeža v senatu

16. julij 2017 ob 12:51

Michigan - MMC RTV SLO

Glasbenik Kid Rock je na družbenem omrežju Twitter napovedal, da bo kandidiral za ameriški senat, na kar sta se že odzvala tudi dva trenutna senatorja.

"Vem, da si mnogi mislijo, da je to zgolj šala," je za Boston Herald pojasnila senatorka Elizabeth Warren. "Morda imajo prav, a tudi takrat, ko je na tekočih stopnicah svojo kandidaturo za ameriškega predsednika napovedal Donald Trump, smo bili prepričani, da je šlo samo za neslano šalo."

Na napoved se je odzval tudi senator Chuck Schumer. "Kid Rock je napovedal, da bo kandidiral za senatorja v Michiganu, postavljeno pa ima tudi že spletno stran. Tako da bom z vami čisto iskren," je zapisal. "Ne vem, ali je to resnica, šala ali marketinška poteza. Vem pa, da mi vse skupaj ni niti malo smešno."

Dodaja, da si med Trumpovim predsedniškim mandatom ne moremo privoščiti, da bi Kid Rockovo objavo jemali kot šalo. "V času, ko se nekateri senatorji borijo, da bi milijonom Američanom odvzeli osnovno zdravstveno oskrbo, si ne smemo dovoliti, da bi takšno objavo jemali neresno," poroča CNN.

Glasbenik, čigar pravo ime je Robert James Ritchie, je sicer svojo potencialno kandidaturo napovedal na Twitterju. "Ogromno ljudi me sprašuje, če je spletna stran 'Kid Rock za senat' resnična. In odgovor je absolutno da!" Na Facebooku pa je dodal, da mnogi politiki v času kampanje pišejo knjige, on pa namerava izdati novo ploščo.

Kid Rock je sicer večkrat javno izrazil podporo Donaldu Trumpu in je leta 2016 tudi nastopil na republikanski konvenciji v Clevelandu, aprila letos pa je obiskal Belo hišo.

