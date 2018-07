V Franciji odkrili 560.000 let star mlečni zob

Zob naj bi bil po ocenah star 560.000 let, kar pomeni, da je 100.000 let starejši od znane lobanje moškega iz Tautavela

25. julij 2018 ob 15:24

Tautavel - MMC RTV SLO, STA

Francoski in španski arheologi so v gorah na jugu Francije našli mlečni zob, ki je pripadal človeškemu predniku Homu heidelbergensisu. "Izjemen fosil" je star okoli 560.000 let.

Fosil so odkrili v veliki prazgodovinski jami Agaro v mestu Tautavel, na francoski strani Pirenejev.

Tamkajšnji laboratorij je potrdil, da je zob pripadal človeškemu predniku, najverjetneje Homu heidelbergensisu (heidelberškemu človeku), ki je že imel nekatere značilnosti sodobnega človeka, veliko skupnega pa je imel tudi s človeškim prednikom Homo erectusom (pokončnim človekom).

"Zob je najbrž pripadal pet ali pa šestletnemu otroku, ki je še vedno imel mlečne zobe," je povedal Tony Chevalier, raziskovalec na univerzi v Perpignanu.

Zob naj bi bil po ocenah star 560.000 let, kar pomeni, da je 100.000 let starejši od znane lobanje moškega iz Tautavela, ki so jo na istem kraju našli leta 1971.

Raziskovalci pravijo, da gre za izjemno najdbo, saj so človeški ostanki iz te dobe zelo redki. Chevalier dodaja, da jih bo najdeni mlečni zob "naučil veliko stvari o človeškem obnašanju" tistega časa.

Raziskovalci si že dolgo postavljajo vprašanje, kakšno je bilo življenje v jami Tautavel, kjer so našli že okoli 150 starodavnih človeških fosilov. Ni jim še uspelo ugotoviti, ali je bila jama začasno zatočišče, kjer so naši predniki počivali med lovom, ali je družinam predstavljal atrajnejši dom - skrivnost, ki bi jo mlečni zob lahko pomagal razkriti, še navaja AFP.

K. Ši.