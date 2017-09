Poudarki Frankfurtske novosti napovedujejo zanimivo avtomobilsko jesen.

Mercedes-AMG project one Foto: Daimler Renault megane R.S. Foto: Renault Volkswagen T-roc Foto: VW Hyundai i30 N, hyundai i30 fastback in hyundai kona Foto: Hyundai Dacia Duster Foto: Dacia

V Frankfurtu se napoveduje pestra avtomobilska jesen

IAA Frankfurt

12. september 2017 ob 20:14

Frankfurt - MMC RTV SLO

Na mednarodni avtomobilski razstavi, ki pravkar poteka v Frankfurtu, se je kljub napovedim, da marsikoga ne bo – in ga tudi zares ni –, zbrala velika avtomobilska druščina, ki je z razstavljenimi avtomobili napovedala zelo pester avtomobilski konec tega in začetek prihodnjega leta. Poglejmo, kaj prinaša serijska ponudba avtomobilskih proizvajalcev.

Audi je v Frankfurtu javnosti pokazal novo admiralsko ladjo A8, ki prinaša veliko najsodobnejših tehnologij in asistenčnih sistemov, z njo pa uvajajo tudi novo poenoteno poimenovanje različic, ki bo utemeljeno na razponih moči v kilovatih in bo veljalo za vse pogonske sklope. Videli smo lahko tudi novi RS4 avant. V Frankfurt je prišla tudi Volkswagnova razkošna znamka Bentley, ki je predstavila svojo novo admiralsko ladjo continental GT.

BMW je za Frankfurt pripravil predstavitev osvežene električne kombilimuzine i3, ki ji je dodal nekoliko športnejšo različico i3s. Prenovili so tudi športni terenec BMW X3 in BMW serije 6 GT.

Obilje športnih terencev

Citroën je v Frankfurtu predstavil novi slogan "Inspired By You", s katerim poudarja, da navdih išče prav pri ljudeh, na njegovem razstavnem prostoru pa izstopa predvsem novi kompaktni križanec citroën C3 aircross, ki poleg barvite športnosti kaže tudi nagnjenost k terenskim pustolovščinam. Terensko naravnana sta tudi Dacia, ki je v Frankfurt pripeljala novi duster, ki poleg novih konservativno spremenjenih oblik prinaša tudi večji nabor sistemov za pomoč vozniku, in Ford, ki je svojega majhnega križanca ecosport oblikovno uskladil s svojimi novejšimi modeli.

Hyundai nastopa zelo športno, saj je v Frankfurt pripeljal izrazito športno različico hyundaia i30 N. Precej dinamična je tudi nova karoserijska različica hyundai i30 fastback, na razstavnem prostoru pa je tudi Hyundaiev novi najmanjši križanec kona, ki kot stonic nastopa tudi na Kijinem razstavnem prostoru.

Prenova razkošnega kupeja

Mercedes-Benz je poudaril predvsem prenovljeni razred S, oziroma njegovi različici kupe in kabriolet. Na njegovem razstavnem prostoru je tudi novi poltovornjak razreda X, znamko Mercedes-AMG pa zastopa hiperšportnik project one, ki na navadne ceste – ali pa vsaj javno dostopne dirkalne steze - prenaša hibridno tehniko iz formule 1.

Pri Oplu izstopata predvsem športna insignia GSi v kombilimuzinski in kombijevski različici in novi križanec grandland X, Porsche je v Frankfurt prišel pokazat novo generacijo cayenna, Renault pa novi megane R. S., o katerem smo sicer že veliko izvedeli, zdaj pa ga lahko vidimo tudi brez maskirne preobleke. Najprej bo na voljo v različicah sport in cup – slednja je opremljena z diferencialom z omejenim zdrsom – pozneje pa pride še močnejši megane R. S. trophy.

Športno razpoloženje

Športno razpoložen je tudi Suzuki, ki je v Frankfurt pripeljal novi swift sport s 103-kilovatnim 1,4-litrskim turbobencinskim motorjem. Subaru je pripravil evropsko premiero nove impreze, drugega avtomobila, ki je nastal na njegovi novi globalni platformi. V primerjavi s predhodnico ima znižano težišče in v vse smeri večje mere, na voljo pa bo z 1,6- ali 2-litrskim bencinskim motorjem.

Seat je v Frankfurtu javnosti prvič pokazal majhnega križanca arono in športna leon cupro R in ateco cupro, napovedal pa je tudi, da bo njegov novi veliki športni terenec nosil ime alboran, aranda, avila ali tarraco, odvisno od tega, katero ime bo zbralo več glasov avtomobilskega občinstva. Škoda je v Frankfurt prišla s svojim novim športnim terencem karoqom, predstavila pa je tudi novi različici kodiaqa, športno uglašeni sportline in terensko zaščiteni scout. Terensko razpoložena je tudi Toyota, ki je v Frankfurt pripeljala novi land cruiser.

Volkswagen je poleg množice študij pokazal tudi novi polo in križanca T-roc, uskladitev z golfom je doživel tudi limuzinski kombi sportsvan, up! pa je dobil nabrito različico GTI.

Matija Janežič