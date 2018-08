V Guči letos brez zvezdnikov, ampak vrnitev h koreninam

Festival poteka že od leta 1961

9. avgust 2018 ob 12:32

Guča - MMC RTV SLO, STA

V Guči v Srbiji se je začelo 58. srečanje trobentačev, na katerem do nedelje prireditelji pričakujejo številne obiskovalce iz Srbije in tujine.

Predsednik odbora srečanja Slobodan Jolović je dejal, da je posebnost letošnjega srečanja vrnitev k tradiciji - trobentam in trobentačem, in da ne bo koncertov estradnih zvezdnikov. Še posebej je poudaril koncert Dejana Petrovića in Big benda pa tudi petkov polnočni koncert vseh 20 letošnjih finalistov.

V soboto bo tradicionalno tekmovanje orkestrov, v nedeljo bodo pripravili koncerte zmagovalcev letošnjega srečanja, pa tudi znanih trobentačev, kot so Saša Krstić, Ekrem Mamutović in Dejan Lazarević. Kot vsako leto so pripravili tudi bogat spremljevalni program, med drugim poulično parado glasbenikov.

V Guči se trobentači srečujejo že od leta 1961. Enega največjih glasbenih festivalov v Evropi zaznamuje tako pester kulturno-umetniški program kot tudi pristno ozračje, ki v kraj z okoli dva tisoč prebivalci vsako leto privabi več sto tisoč obiskovalcev z vsega sveta, tudi iz Slovenije.

A. P. J.