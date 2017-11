V igralski zasedbi Levjega kralja tudi Beyoncé

Še ena v vrsti Disneyjevih filmskih adaptacij

2. november 2017 ob 09:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Del zvezdniške zasedbe, ki bo nastopila v prihajajočem filmu Levji kralj, bo tudi ameriška superzvezdnica Beyoncé. Zgodba o živalskem kraljestvu je naslednja v valu igranih adaptacij Disneyjevih animiranih uspešnic.

Kot so sporočili iz studia Walt Disney, bo Beyoncé v adaptaciji animirane klasike iz leta 1994 igrala lik Nale, mlade levinje, ki ima posebno mesto v srcu glavnega junaka Simbe.

Beyoncé se tako pridružuje zvezdniški zasedbi s številnimi zvenečimi imeni. V filmu bodo nastopili Donald Glover, James Earl Jones, John Oliver, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor in Alfre Woodard. Donald Glover se bo prelevil v glavnega junaka Simbo, James Earl Jones pa bo nastopil v vlogi njegovega očeta Mufase – istemu liku je 86-letni igralec glas posodil že v Disneyjevem animiranem filmu.

Režiser filma bo Jon Favreau, ki je režiral tudi Disneyjev film Knjiga o džungli iz leta 2016. Kot napovedujejo pri Disneyju, bo film o Levjem kralju predstavil novo perspektivo zgodbe iz živalskega kraljestva, ki bo vključevala pionirske filmske tehnike. Film v kinematografe prihaja 19. julija 2019.

Val igranih adaptacij

Levji kralj se bo s tem pridružil drugim Disneyjevim klasikam, ki so že dobile svojo igrano različico. Leta 2010 je nastala igrana adaptacija Alice v čudežni deželi – v filmu je igral Johnny Depp, režiral pa ga je legendarni Tim Burton. Štiri leta kasneje se je Angelina Jolie prelevila v Zlohotnico iz animiranega filma Trnuljčica, v naslednjih dveh letih pa sta sledili še adaptaciji Pepelke in že omenjene Knjige o džungli, ki je prvo filmsko adaptacijo sicer doživela že leta 1994. Velika uspešnica je bil tudi letošnji Disneyjev film Lepotica in Zver, v katerem so nastopili Emma Watson, Dan Stevens in Ewan McGregor.

Val igranih priredb pa se ne bo zaključil z Levjim kraljem – pri Disneyju namreč že ustvarjajo ali načrtujejo še številne druge filme o junakih, ki jih sedaj lahko gledamo le v njihovih risankah. Med njimi so Dumbo, Aladin, Mulan, Ostržek in Mala morska deklica, svoj film pa naj bi dobila tudi Cruella, antagonistka iz filma 101 dalmatinec, ki je bil posnet leta 1994.

M. Z.