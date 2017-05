V Indiji bi radi do leta 2032 vozili le še na elektriko

Nova vladna politika

10. maj 2017 ob 06:52

New Delhi - MMC RTV SLO

Indija, ki velja za enega najhitreje rastočih avtomobilskih trgov, želi z novo vladno politiko spodbuditi proizvodnjo in prodajo električnih vozil. Slednja naj bi do leta 2032 izrinila klasična vozila na fosilna goriva.

Reuters poroča, da je indijska vlada pripravila načrt, ki se osredotoča na električna vozila in se odmika od dosedanje politike, ki spodbuja tudi hibridna vozila. Načrt predvideva odprtje tovarne baterij leta 2018, uporabo prihodkov od prodaje vozil z bencinskimi in dizelskimi motorji za izgradnjo polnilnic za električna vozila ter elektrifikacijo vseh vozil do leta 2032.

Indijski načrt za novo mobilnost sledi kitajskim ukrepom za spodbujanje prodaje priključnih hibridov, financiranje razvoja in zmanjšanje uporabe vozil na fosilna goriva v velikih mestih. S tem želi indija do leta 2030 prepoloviti uvoz nafte ter zmanjšati izpuste v okviru zavez, ki jih je sprejela s pariškim podnebnim sporazumom.

Načrt vključuje številne izzive. Visoke cene baterije bi lahko povzročile podražitev avtomobilov, zaradi pomanjkanja polnilnic in druge infrastrukture, pa bi lahko avtomobilske proizvajalce odvrnila od potrebnega vlaganja v tehnologijo.

Pospešeno uvajanje električnih vozil bo zahtevalo vlaganja, ki se jim avtomobilski proizvajalci upirajo, a viri blizu vlade menijo, da je potrebno hitro prilagajanje, saj bo v nasprotnem primeru Indija morala baterije v celoti uvažati.

Znamka Maruti Suzuki, ki v Indjii proda največ avtomobilov, se usmerja na blage hibride, Toyota pa trži luksuzno hibridno limuzino camry. Mahindra & Mahindra je trenutno edini proizvajalec električnih vozil v Indiji.

Sprememba politike

Dosedanja politika spodbujanja proizvodnje električnih in hibridnih vozil ni bila učinkovita, saj je dosegla le majhen delež od skupno treh milijonov vozil, ki so jih v Indiji prodali v letu 2016. Nov načrt med drugim predvideva proizvodnjo standardnih baterij za dvokolesnike in trikolesnike, ki jih je mogoče menjavati, ter prioriteten razvoj polnilne infrastrukture. Poleg tega vključuje postavitev tovarne za proizvodnjo baterij z zmogljivostjo 250 megavatov na uro do leta 2018 ter enega gigavata do leta 2020. Med drugim priporoča tudi postavitev postaj za menjavo baterij do leta 2018, standardizirane obrate za električne komponente ter povečanje subvencij za vsa električna vozila s ciljem izenačenja njihove cene v primerjavi z običajnimi vozili do leta 2025.

Martin Macarol