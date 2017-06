V Iranu vroče kot še nikoli – s 54 °C ogrožen tudi svetovni rekord

V mestu Ahvaz so namerili krepko nad 50 stopinjami Celzija

30. junij 2017 ob 16:09

Ahvaz - MMC RTV SLO

V iranskem mestu Ahvaz so v četrtek popoldne izmerili najvišjo temperaturo v zgodovini države in se s tem zelo približali svetovnemu rekordu najvišje izmerjene temperature na svetu.

V iranskem mestu Ahvaz, ki leži na jugozahodu države, so v četrtek popoldne izmerili 53,7 °C, kar je rekord v zgodovini meritev v tej državi. Hkrati gre za eno izmed najvišjih uradnih meritev na svetu in za najvišjo izmerjeno junijsko temperaturo v Aziji. Novico je razširil francoski meteorolog Erienne Kapikian s francoskega urada za meteorologijo Meteo France.

Ob tem se je pojavil še en podatek, ki izmerjeno temperaturo postavlja še nekoliko više. Ameriški vremenski portal Weather Underground namreč trdi, da se je temperatura v Ahvazu dvignila do 54,0 °C. Podatek bo preverila Svetovna meteorološka organizacija.

Ob tem je pomembno, da je bila v času rekordnih temperatur v Ahvazu prisotna tudi zelo visoka vlažnost. Prebivalci tega več kot milijonskega mesta so torej že tako visoke temperature občutili kot še višje. Toplotni indeks (HI), ki poleg temperature upošteva še relativno vlažnost in tako ocenjuje, kako temperaturo v danih razmerah občutijo ljudje, se je na četrtkov popoldan v Ahvazu ustavil na neverjetnih 61,1 °C. Na srečo prebivalcev vročega iranskega mesta se danes temperatura ni dvignila nad 50 °C – termometri so se namreč ustavili pri "le" 48 °C.

Več kot 100 let star rekord

Uradni svetovni rekord v najvišji izmerjeni temperaturi tako ostaja 56,6 °C. Rekordno temperaturo so 10. julija 1913 izmerili v kalifornijski Dolini smrti. Nekateri strokovnjaki sicer opozarjajo, da več kot 100 let stara meritev ni zanesljiva. Christopher Burt s portala Weather Underground pravi, da je takšna ekstremna temperatura "iz meteorološke perspektive nemogoča".

Rekordno visoke temperature so sicer ena od najbolj pričakovanih posledic podnebnih sprememb. Na to je opozarjalo tako poročilo Nacionalne akademije znanosti ZDA iz leta 2016 kot tudi v reviji Nature Climate Change objavljena študija iz leta 2015.

M. Z.