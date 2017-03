V iskanju Melanie Trump - tako umaknjena, da je še paparaci ne najdejo

Ena bolj nekonvencionalnih prvih dam

29. marec 2017 ob 20:02

New York - MMC RTV SLO

"Ko pride do znanih ljudi, nikdar ne zgrešim. A Melania je tako izmuzljiva," lamentira Miles Diggs, eden od številnih paparacev, ki v New Yorku zaman lovijo prvo damo ZDA Melanio Trump.

Dva meseca po Trumpovi inavguraciji Melania še vedno živi v pozlačenem stanovanju v 58. nadstropju Trump Towerja na Manhattnu, pri čemer ji družbo dela 11-letni sin Barron, medtem ko

vlogo prve dame de facto opravlja Trumpova hčerka Ivanka, ki je v Beli hiši celo dobila svojo pisarno. Ta neobičajna ureditev gre v nos mnogim, saj so ameriški davkoplačevalci tisti, ki morajo plačevati za ločeno varovanje Trumpove v New Yorku. Da Melania namesto v Washingtonu ostaja v New Yorku, davkoplačevalce stane vrtoglavih 182 milijonov dolarjev letno.

Časnik Washington Post je govoril s številnimi znanimi paparaci, ki so vsi po vrsti potožili, kako težko je najti Melanio v New Yorku - kaj šele v Washingtonu. Mnogi pravijo, da so povsem opustili poskuse fotografirati prvo damo, ker je postala tako dobra pri izogibanju, da se jim ne splača niti poskušati.

"Melania je veliki beli kit," slikovito ponazori Diggs, ki je s sodelavcem nazadnje v Sohu lovil igralko Emmo Watson. Prepričana sta bila, da jima bo uspelo fotografirati Watsonovo, medtem ko sta pri Trumpovi že povsem izgubila upanje.

Horde fotografov, ki so svoj čas čakali pred šolo Barrona Trumpa in bili na preži za Melanio po ulicah okoli Trump Towerja, so praktično izginile. Zdi se, da imajo paparaci več možnosti za fotografijo Melanie na kakem od njenih redkih javnih nastopov - pa še takrat jih pogosto pospremijo ven takoj, ko začne Trumpova svoj govor. Washington Post ob tem navaja nedavni brunch v Beli hiši ob nedavnem dnevu žena - takoj, ko je Melania stopila na govorniški oder, so morali vsi mediji zapustiti sobo.

Nesrečna v vlogi prve dame?

In Melaniina odmaknjenost samo še podžiga govorice, da je nesrečna tako v zakonu kot v svoji novi vlogi najvidnejše ženske v ZDA, čeprav viri blizu para vztrajajo, da se Melania počuti prav odlično, da komaj čaka, da kot prva dama dela v dobro žensk in otrok, da pa ne išče žarometov ali pozornosti. Vsekakor pa je nekdanja slovenska manekenka ena najbolj nekonvencionalnih prvih dam, kar so jih imeli Američani, njena obrazna mimika in telesna govorica pa predmet številnih analiz, s katerimi skušajo prebrati enigmatično 46-letno Sevničanko.

Mnogi pišejo o Melanii kot o Trumpovi ujetnici v zlati kletki (dobesedno zlati, stanovanje v Trump Towerju je namreč obloženo s toliko zlata, da zasenči še kraljeve rezidence), kot o nesrečni ženski, ki se je nehote znašla pod drobnogledom javnosti, spet drugi kot o vestni materi, ki želi sina obraniti pred zlobnimi jeziki, ki v kritiki Trumpa nemalokrat oplazijo tudi njegov podmladek. Spletna oznaka #OsvoboditeMelanio ("#FreeMelania") je zdaj že ustaljena fraza na Twitterju, najraje pospremljena s pomenljivimi posnetki Melaniinih nesrečnih pogledov.

Eden redkih Melaniinih nastopov v zadnjih tednih je bilo branje knjige Dr. Seuss otrokom v manhattanski pediatrični bolnišnici, pri čemer "je bil njen slovenski naglas tako očiten kot njen orjaški diamantni prstan in vrtoglavo visoke pete", piše Washington Post. "Tako slaven boš, kot se da, cel svet te bo gledal, kako zmaguješ," je brala Trumpova iz priljubljene otroške knjige, se nasmehnila in se zdela pripravljena na pogovor z BBC-jevo novinarko Taro McKelvey, ki ji je skušala zastaviti vprašanje. "A vskočili so njeni asistenti, jo naglo pospremili proč in jo postavili v pozo za fotografiranje. Hotela je odgovoriti. Skušala je odgovoriti na moje vprašanje," pove McKelveyjeva.

"Predsednik ni za tango"

Louise Sunshine, ena nekdanjih direktoric pri Trump Organization, ki je po volitvah večkrat govorila z Melanio, le-to opisuje kot "oprezno" ter "zelo resno in rezervirano" v svoji novi vlogi prevzemanja novih zadolžitev ter rokovanja s predsednikom in njegovimi svetovalci, ki jih Senshinova primerja z "volčjim brlogom". "Gre za veliko sil, ki tekmujejo za pozornost. Melania skuša oceniti, katera pot in mesto sta najboljši zanjo kot za prvo damo in soprogo zelo impulzivnega, kompulzivnega in nepredvidljivega predsednika."

"Ne opravlja, nikomur ne razlaga svojih najzasebnejših misli, ni zaupljiva," pravi Sunshinova. "Stvari počne z veliko mero premišljenosti. Popolnoma drugačna je od Donalda, kar je dobra novica. Stvari premisli vnaprej in ničesar ne reče brez premisleka. A njena naloga je toliko kompleksnejša, ker je Donald večna zvezda lastnega enočlanskega šova. Donald pleše sam. Donaldu ne ugaja tango."

Brez imena Melanie

To je vidno tudi v avli Trump Towerja. V vitrini se blešči nakit, ki ga je za svojo linijo oblikovala Ivanka Trump. Obiskovalci lahko najdejo knjige, skodelice in losjone po britju z imenom in podobo 45. predsednika ZDA. Prva dama je nevidna - pa čeprav si je svoj kruh vrsto let služila kot manekenka. Ne njen obraz ne njeno ime se ne pojavljata na majicah, stekleničkah ali magnetih za hladilnik.

"Signal, ki ga dobivam, je, da noče biti prva dama. Tu ne gre zgolj za majhno prisotnost, tu gre za ničelno prisotnost," meni Katherine Jellison, profesorica zgodovine na univerzi v Ohiu, ki pa v Melaniini umaknjenosti vidi zgodovinsko priložnost za upokojitev anahronistične vloge prve dame, ženske, ki svoje celotno življenje in kariero podredi soprogu in njegovim ambicijam.

K. S.