Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V Franciji okoli velike noči prodajo okoli štiri odstotke celotne letne prodaje čokoladnih izdelkov. Foto: Reuters Ponekod je razširjen lov za čokoladnimi jajčki. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Italiji na mizi testena golobica, v Franciji čokolada, na Madžarskem pa pleteni kruh

Evropske države s krščansko tradicijo imajo za praznik bogato obloženo mizo

15. april 2017 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Sloveniji se v teh dneh mize šibijo pod težo potice, pirhov, šunke in hrena, a ni povsod tako. V Franciji si velike noči ne predstavljajo brez čokolade, v Nemčiji pa spečejo kolač v obliki jagnjeta.

Na Hrvaškem velikonočno šunko bodisi skuhajo bodisi spečejo v kruhu skupaj z mlado čebulo, hrenom in redkvico. Med sladkimi jedmi so na praznični mizi različne potice in kolači, imenovani kuglofi. V hrvaškem Primorju, Istri in Dalmaciji pečejo sladek velikonočni kruh - pinco, ki ji lahko dodajo tudi velikonočno jajce. V hrvaški Istri poleg tega poznajo povetico, ki je podobna potici, nadev pa je iz orehov in jabolk. V Zagorju pri pripravi testa za kruh uporabijo vodo, v kateri so kuhali šunko.



Tudi na velikonočno pogrnjeni mizi na Madžarskem so po navedbah Zavoda za kulturo madžarske narodnosti Lendava šunka, po možnosti domača, hren, trdo kuhana jajca in bel kruh. Mlečni beli kruh je v obliki kite, imenujejo pa ga kalacs. Tako kot za božič postrežejo tudi z orehovo ali makovo potico, ki ji rečejo beigli.

Od dežele do dežele

Velikonočne jedi v Avstriji se razlikujejo od dežele do dežele. Gospodinje na Salzburškem že na veliki četrtek pripravljajo velikonočna jajca, prekajeno meso, velikonočno šunko, sol, velikonočni kruh in redkev. Jedi nato položijo v posebej okrašene košare, ki jih prekrijejo z izvezenimi prtički. Na avstrijskem Koroškem pa v košare položijo še hren, sadje in reindling, ki je zelo podoben potici v Sloveniji.

Kruh v obliki jagnjeta

Tudi v Nemčiji so med velikonočnimi jedmi šunka, hren, jajca in kruh, pa tudi klobase. Velikonočni kolač, ki ga spečejo, pa je v obliki jagnjeta, so dejali na nemškem veleposlaništvu v Ljubljani.

Veliko sladkorja na golobici

V Italiji imajo ob vsakovrstnih jedeh, ki jih verniki prinesejo k blagoslovu - od mesnin do pirhov - pomembno mesto sladke jedi. Značilna je velikonočna golobica, so dejali na Italijanskem inštitutu za kulturo v Ljubljani. Velikonočna testena golobica s koščki kandiranih pomaranč se je najprej uveljavila v Lombardiji, pred 2. svetovno vojno pa se je razširila po vsej Italiji. Za jed je značilna debela vrhnja plast sladkorja, znanih pa je več različic po posameznih območjih. Na Siciliji denimo poznajo majhne golobice, s katerimi so se v preteklosti obdarjali zaročenci.

Čokolada na tisoč in en način

V Franciji se v velikonočnem času vse vrti okoli čokolade v različnih oblikah. Jedo čokoladna jajca, čokoladne zajčke in celo čokoladne zvonce, so povedali na francoskem veleposlaništvu. Na veliko noč otroci sodelujejo v lovu na skrite čokoladne dobrote v domačem vrtu, v zadnjih letih pa tudi v javnih parkih. Te dobrote so del velikonočne tradicije že iz 19. stoletja. Francozi v prazničnem času pojedo kar 15.000 ton čokolade, kar je nekaj več kot v preteklih letih. Poleg čokolade Francozi radi postrežejo z jagnjetino, v osrednjem delu Francije pa tudi z mesno pogačo s testeno kito po vrhu.

A. P. J.