V Izoli presenetili Leo Sirk: Ona je naša zmagovalka in ponosni smo nanjo

14. maj 2018 ob 09:06

Izola - MMC RTV SLO

V domačo Izolo se je vrnila slovenska evrovizijska predstavnica Lea Sirk. Energično Primorko, ki je Sloveniji na 63. izboru za pesem Evrovizije priborila zavidljiv uspeh, so pozdravili ponosni oboževalci, družina in prijatelji.

Ob prihodu v Slovenijo je utrujena, a še vedno nasmejana Lea pozdravila oboževalce, ki so njen prihod že nestrpno pričakovali - vsi so nosili tudi posebne navijaške majice z napisom "Hvala ne!", pripravili pa so ji celo navijaške plakate, na katerih je pisalo: "Lea Sirk, naša kraljica." Vsi v en glas pa so dejali: "Ona je naša zmagovalka in ponosni smo nanjo."

"V bistvu sem celotno zgodbo že poznala, že dvakrat sem bila na Evroviziji, cel protokol itak poznaš, je pa drugače, če si sam samostojno na odru, ker te z vseh strani te kličejo, te vabijo, govorijo o tebi ... Na trenutke sem imela občutek, kot da sem najbolj egocentrična oseba na tem svetu, ker kar koli sem odprla, vsepovsod so bile moje slike in je bilo tako, bom zamenjala telefon," je povedala Lea po vrnitvi na domača tla. Razkrila pa je tudi, česa si ne želi: "Moram povedati da sem sita intervjujev in vsega, to je edino, česar si res ne želim v tem tednu."



Po preračunanih glasovih telefonskega glasovanja je slovenska predstavnica na Evroviziji zbrala 64 točk in se s tem uvrstila na 22. mesto, ob tem pa dejala, da je vsako mesto, ki ni zadnje, hvaležno.

