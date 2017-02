Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Beli nosorogi veljajo za ogroženo vrsto. Na fotografiji je beli nosorog Merdeka iz Džakarte. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V izraelskem živalskem vrtu so se razveselili skotitve belega nosoroga

Veljajo za ogroženo vrsto

7. februar 2017 ob 14:56

Tel Aviv - MMC RTV SLO/STA

Živalski vrt v osrednjem Izraelu je bogatejši za samčka belega nosoroga, ki so ga poimenovali Rami.

Skotitve so se v živalskem vrtu posebej razveselili, saj beli nosorogi veljajo za ogroženo vrsto. Starši nekaj dni starega Ramija so sedem let in pol stara samica Rihanna in štiriletni samec Atari.

Rihanna pripada podvrsti belih nosorogov, ki izvirajo iz južne Afrike, na svetu pa jih je le še okoli 20.000, saj so v divjini pogost plen divjih lovcev.

Živalski vrt v Tel Avivu velja za največjega na Bližnjem vzhodu, razteza se na sto hektarjih površin, v njem pa se je do zdaj skotilo 29 belih nosorogov, ki so svoj dom našli v živalskih vrtovih po vsem svetu.

Sa. J.