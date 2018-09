V Južni Afriki sta se skotila prva levčka iz epruvete

Se bodo ta na način ohranili tigri in snežni leopardi?

9. september 2018 ob 08:53

Pretoria - MMC RTV SLO

Pred dnevi sta se v rezervatu Ukutula v Južni Afriki skotila prva levja mladička, ki sta bila spočeta s pomočjo umetne oploditve.

Oskrbniki v rezervatu za velike mačke, ki stoji v bližine Pretorie, so prikupna malčka poimenovali Victor in Isabella. Skotila sta se, potem ko so njuno mater pred tremi meseci in pol oplodili s pomočjo zunajtelesne oploditve. Levčka "iz epruvete" sta se skotila prejšnji teden in sta zdrava in poskočna.

Raziskovalci so nad dosežkom navdušeni. Dejali so, da njuna skotitev predstavlja velik mejnik in pomeni dobre obete v boju za ohranitev obstoja velikih mačk. Nekaterim vrstam, kot sta na primer tiger ali snežni leopard, namreč grozi izumrtje.

Levi, ki imajo vzdevek "kralj živali", sodijo med ogrožene vrste, a njihovo število se je v Južni Afriki v zadnjem času ustalilo in niso na robu izumrtja.

Vodja projekta Isabel Callealta je dejala: "Zunajtelesna oploditev levov nam daje upanje, da lahko na enak način pomagamo ohraniti redkejše vrste." V njeno čast so samičko poimenovali Isabella, Victor pa je dobil ime po njenem zaročencu.

V divjinah Azije po ocenah živi manj kot 4.000 tigrov, po gorah osrednje Azije se potika manj kot 7.000 snežnih leopardov, v Španiji pa je ostalo manj kot 300 iberijskih risov.

Uspeh raziskovalcev si oglejte v spodnjem videu (v angleškem jeziku).

A. P. J.