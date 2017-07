V kitajskih kinematografih pred vsakim filmom propaganda

V posnetkih se pojavljajo tudi največji kitajski zvezdniki

7. julij 2017 ob 17:59

Peking - MMC RTV SLO

Obiskovalci kinematografov na Kitajskem, bodo poleg pokovke od zdaj naprej uživali tudi kratke propagandne videoposnetke – pa naj jim je to po godu ali ne.

Pekinški nadzorniki medijev so na vse kitajske kinematografe naslovili zahtevo, da morajo pred vsakim filmom predvajati enega od štirih propagandnih videov.

Gre za kratke videoposnetke, ki vsebujejo različne parole in odlomke kitajske poezije, ki naj bi služili utrjevanju socialističnih vrednot ter vizije kitajskega predsednika Ši Džinpinga. Da se sporočilnost posnetkov hitreje in lažje vtisne v spomin gledalcev, je Državna administracija za medije, radio, film ter televizijo k sodelovanju pritegnila nekatere največje kitajske zvezdnike, med njimi tudi svetovno znanega Jackie Chana.

V posnetkih se kitajski zvezdniki v kadru pojavljajo posamično, vsak pa odrecitira svoj odlomek v spremljavi veličastne orkestrske glasbe. Med drugimi se pojavi Donie Jen, ki smo ga lahko videli v filmu Roge One: A Star Wars Story, in odrecitira enega od znamenitih rekov ustanovitelja Ljudske republike Kitajske Mao Cetunga.

Še nekoliko pred tem lahko v posnetku vidimo igralko Li Bingbing, ki je gledalcem na Zahodu poznana predvsem zaradi vloge v filmu Transformerji: Doba izumrtja. Priljubljena Kitajka, ki se bo ob Jasonu Stathamu pojavila tudi v prihajajočem akcijskem filmu Meg, na posnetku pove: "Ne glede na to, kaj počneš, dokler ne razočaraš naše države, naše družbe, naših ljudi in svoje družine, s tem pomagaš uresničevati kitajske sanje".

Mešani odzivi

Po poročanju New York Timesa je več pekinških kinematografov potrdilo, da jim je bilo naročeno, da morajo s 1. julijem začeti s predvajanjem kratkih propagandnih posnetkov pred vsakim filmom. Ob tem naj ne bi dobili nobenih dodatnih pojasnil.

Dozdajšnji odzivi na tovrstno predvajanje so mešani. "Veliko gledalcev je v dvorano prišlo pozneje, samo da bi se izognili kratkim videoposnetkom, drugi so se zaradi njih pritoževali po ogledu filma," je povedal lastnik ene od pekinških kinodvoran. Na drugi strani so bili nekateri gledalci bolj dovzetni za predvajano vsebino, saj naj bi bila lahko razumljiva, pozitivno naravnana in relevantna za življenje Kitajcev.

Posnetek si lahko ogledate spodaj.

M. Z.