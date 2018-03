Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 30 glasov Ocenite to novico! Obeležje je najbolje videti iz zraka. Foto: Andrej Trček Z odkritjem obeležja bo Slovenija ustvarila in v svet poslala sporočilo, ki poudarja njeno odprtost za digitalizacijo, dojemljivost za uporabo novih tehnologij ter gostoljubnost za progresivno miselnost, ki ne stremi zgolj k optimizaciji vsakodnevnega bivanja, marveč k medsebojnemu zaupanju, transparentnosti ter sodelovanju. Ob tem pa bo domačim prebivalcem predstavljalo opomnik za odprtost do novega in povezljivosti, kar je osnova za kvalitetnejše bivanje v prihodnosti. Spletna stran obeležja Vizualna podoba nove kranjske pridobitve. Foto: Mestna občina Kranj Dodaj v

V Kranju svetovna novost - obeležje, posvečeno tehnologijam blockchain

"Slovenija poudarja odprtost za digitalizacijo"

12. marec 2018 ob 12:41

Kranj - MMC RTV SLO

Na presečišču Ceste Staneta Žagarja in Gregorčičeve ulice (oziroma pred sodiščem) v Kranju bodo v torek odprli prvi spomenik, ki je namenjen tehnologijam blockchain. Z njim se želijo pokloniti "uporabnim perspektivam novih tehnologij".

Obeležje je postavila Mestna občina Kranj ob podpori podjetij 3fs in Bitstamp, v torek ob 15.00 pa ga bosta skupaj s predstavniki slovenske vlade odprla kranjski župan Boštjan Trilar in predsednik društva Bitcoin Slovenija Jure Pirc. Obeležje bo okrogle oblike z znakom za kriptovaluto bitcoin in dvema navpičnima črtama v sredini. Kot so opozorili v kranjski občini, se bitcoin v krožišču sicer ne nanaša na digitalno, torej kriptovaluto, temveč na tehnološki okvir omrežja blockchain. "Ker pa je bitcoin prva implementacija kriptovalute (transakcijska valuta na omrežju blockchain), torej prva, ki je izkoristila potencial tehnologij blockchain veriženja podatkovnih blokov, je posledično tudi simbolika enaka," so dodali.

Spomenik ima celo svojo spletno stran, na kateri so zapisali, da tehnologije verižnih podatkovnih blokov oziroma blockchain predstavljajo "neusahljivi vir nove aplikabilnosti v vsakdanjem življenju družbe ter s tem posameznikov. Zaradi svoje decentraliziranosti je njihova raba mogoča v zdravstvu, javni upravi, distribuciji prehrane, kulturi ter pravzaprav v vseh bivanjskih sferah. S tega vidika gre pri tehnologijah veriženja podatkovnih blokov torej za eno izmed ključnih in osrednjih inovacij zadnje dekade, ki ne predstavlja zgolj osnove novega vala digitalne ekonomije, marveč pooseblja tehnološki mejnik, ki ga bodo posamezniki v prihodnosti sprejeli kot samoumevnega pri svojih vsakdanjih opravilih. Tehnologija verižnih podatkovnih blokov namreč zagovarja logiko avtomatskega algoritmičnega ustvarjanja zaupanja med posamezniki. In to je tisto, kar predstavlja jedro za (so)grajenje prihodnosti in (so)bivanje ter s tem za boljši jutri."

"Povezovalna točka kranjskega urbanega ekosistema"

Kranjsko obeležje temu tehnološkemu okviru bo kot prvo tako ne zgolj na slovenskih tleh, marveč tudi na svetu služilo kot poklon njenim uporabnostnim perspektivam. Vpetje spomenika na povezovalno krožišče pred kranjskim sodiščem bo tako "simboliziralo decentraliziranost povezovanja, ki ne vodi zgolj dostopa do ene točke, marveč ponuja prehod do izhodišč, ki posamezniku nudijo več poti. S tem spominsko obeležje ne bo središčno, marveč bo vzpostavljeno kot povezovalna točka kranjskega urbanega ekosistema, kar simbolizira omreženost in povezljivost."

"Z odkritjem obeležja bo Slovenija ustvarila in v svet poslala sporočilo, ki poudarja njeno odprtost za digitalizacijo, dojemljivost za uporabo novih tehnologij ter gostoljubnost za progresivno miselnost, ki ne stremi zgolj k optimizaciji vsakodnevnega bivanja, marveč k medsebojnemu zaupanju, transparentnosti ter sodelovanju. Ob tem pa bo domačim prebivalcem predstavljalo opomnik za odprtost do novega ter povezljivosti, kar je osnova za kvalitetnejše bivanje v prihodnosti," so dodali.

Tri tone težek sedemmetrski obod z znakom B v sredini

Kot so sporočili z Mestne občine Kranj, je obeležje dva tedna nastajalo v delavnici Aleksandra Frančeškina po zamislih Selmana Čorovića. Gre za tri tone težek sedemmetrski kovinski obod, ki obkroža simbol tehnološkega okvira omrežja blockchain. Izdelan je iz kovine corten, zato bo obeležje v prihodnje ohranilo rjast videz in ne bo zahtevalo posebnega vzdrževanja. Obod obeležja je krožnica in se na ta način povezuje s prostorom umestitve - krožiščem, v katerega je umeščen simbol bitcoin, kot tehnološki okvir, a le kot opomin na priložnost, ki smo jo vsi kot prvo zaznali v povezavi z novimi, tehnologijami blockchain.

Simbolika umestitve prav na to kranjsko krožišče je večplastna; krožišče predstavlja stičišče, iz katerega vodijo številne poti, v smislu primerljivosti s kriptosvetom pa so prav tehnologije blockchain zagotovo tiste, ki ponujajo neslutene možnosti in priložnosti, aplikativnosti.

A. P. J.