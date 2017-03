V Ljubljano se vrača Michelle Gurevich oziroma Chinawoman

Predstavila bo novo ploščo

25. marec 2017 ob 12:05

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Kinu Šiška bo nastopila kanadska režiserka in pevka ruskih korenin Michelle Gurevich, ki je sicer bolj znana pod umetniškim imenom Chinawoman.

Predstavila bo svoj že četrti studijski album New Decadence, pod katerega se je prvič podpisala s svojim pravim imenom. Glasbo Michelle Gurevich je, kot pravijo pri Kinu Šiška, precej težko opredeliti. Morda je najbližji opis "temačni romantični evropop," pogosto pa jo primerjajo tudi z glasbenimi velikani, kot so Leonard Cohen, Edith Piaf, zgodnja Alja Pugačeva ter Tanita Tikarama.

Doslej je pod umetniškim imenom Chinawoman izdala tri plošče – Party Girl (2007), Show Me the Face (2010) in Let's Part in Style (2014), pri izidu četrte pa se je odločila, da bo svojo glasbeno kariero nadaljevala kot Michelle Gurevich, saj psevdonim ne ustreza več tistemu, kar počne v zadnjem času. S tem začenja novo poglavje v svoji karieri, a kljub vsemu še vedno vso glasbo snema doma, z enim mikrofonom in minimalno snemalno opremo.

Občinstvo bo nocoj ogreval ženski tandem All Strings Detached, ki je nastal leta 2013, sestavljata pa ga Jana Beltran (vokal, elektroakustična kitara, flavta) in Vesna Godler (vokal, električna bas kitara, boben). Svoj prvenec Heavy Rain sta izdali leta 2014.

"Ekspresivna vokala in osebni zgodbi avtoric se prepletajo v minimalistične aranžmaje, polne tišine ter evokativnih podob, lepote, mest in moških, ki jih ljubita. Njune pripovedi so hkrati nežne in divje, tankočutne, melanholične, mračne, predvsem pa odkrito intimne in izrazito žive," so zapisali pri Kinu Šiška.

Chinawoman od leta 2010 živi in ustvarja v Berlinu ter velja za pravo odrsko atrakcijo. Slovenskemu občinstvu se je prvič predstavila v sklopu Mesta žensk leta 2011, dve leti pozneje pa je prvič nastopila v ljubljanskem Kinu Šiška.

P. B.