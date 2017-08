V ljubljanskem BTC-ju raste največji trampolinski park v Sloveniji

Del parka bo namenjen treningom profesionalnih športnikov

10. avgust 2017 ob 16:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svetovno znani akrobati slovenskega rodu Dunking Devils gradijo velikasnki park s trampolini. Gradbena dela so že v polnem teku, obratovati pa bo začel decembra.

Trampolinski park se bo raztezal na 3500 kvadratnih metrih na Leskoškovi cesti v Ljubljani, namenjen pa bo vsem, tako otrokom, mladostnikom kot tudi odraslim, ki želijo ostati fit, poskusiti nov način vadbe.

Poleg 50 trampolinov različnih dimenzij, namenjenih prostemu skakanju, bo v parku tudi Ninja Warrior poligon, napihljiva blazina, trampolinski zid, gimnastična jama, prostor za igro Med dvema ognjema na trampolinih, košarkarski koši in igralna stena, na kateri bodo lahko obiskovalci igrali v živo računalniško igro.

Del trampolin parka bo namenjen tudi treningom profesionalnih športnikov, in sicer gimnastičarjem, freestyle športom in treningom akrobatskega zabijanja.

Nudil bo prostor za aktivno druženje s prijatelji, družinsko zabavo, aktivna rojstnodnevna praznovanja, športne dneve za šole in vrtce, večerne dogodke s šov programom, teambuildinge za podjetja ter fitnes programe, so sporočili Dunking Devils.

Tudi del olimpijske karavane

"V zadnjih letih opažamo v svetu nov trend, ki v obliki trampolin parkov združuje nov način razvedrila, adrenalina, fizične aktivnosti in edinstvenih izkušenj. Odločili smo se sprejeti poslovni izziv in Ljubljani ponuditi nov športno-zabaviščni objekt, ki bo nudil nešteto možnosti za druženje, zabavo, medsebojna tekmovanja in nenehno samoizpopolnjevanje," pravi vodja projekta Miran Razoršek.

Obljublja, da bodo skakalcem zagotavljali varno in vrhunsko izkušnjo s pomočjo najsodobnejše opreme, strokovnega osebja in prilagojenih programov. "Prav vsi pa bodo lahko doživeli občutek breztežnosti tudi na profesionalnih trampolinih, ki so del olimpijske discipline že od leta 2000 v Sydneyu," je še dejal.

T. H.