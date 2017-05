Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Zbudite se s pticami. Foto: EPA Slišali boste lahko petje številnih ptic. Foto: EPA

V nedeljsko jutro s ptičjo budnico

Projekt Radia Slovenija in irske radiotelevizije

6. maj 2017 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Prvi program Radia Slovenija se letos drugič zapored pridružuje projektu irske nacionalne radiotelevizije RTE, ki bo v sodelovanju z drugimi članicami Evropske zveze radiotelevizij (EBU) poslušalcem v Evropi v nedeljo z jutranjo ptičjo simfonijo pričarala edinstven začetek dneva.

Med 6. in 7. uro bodo poslušalci Prvega lahko prisluhnili pticam z različnih lokacij po Irskem, med njimi bodo kos, sinica, fazan, kukavica, stržek, golob in mnoge druge. Za razlago slišanega bo poskrbel ornitolog Dare Fekonja iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki bo postregel tudi z mnogimi drugimi zanimivimi podatki o življenju ptic.

V jutranjem programu od 5. ure naprej bodo na Prvem s pomočjo prof. Janeza Kebra poskrbeli tudi za razlago simbolike, ki jo povezujemo s pticami. Raziskali bodo, zakaj štorklje nosijo dojenčke, zakaj oglašanje sove povezujemo s smrtjo, golobe z mirom, kukavico z denarjem. Ker pa je kukavica tudi unikatni prepoznavni znak Radia Slovenija, ki informativne vsebine naznanja že skoraj 90 let, se bodo spomnili, kako je sploh nastala.

Irci bodo ptičje petje prenašali že 22.

Ptičjo budnico pripravljajo vedno prvo nedeljo v maju, saj je to čas, ko se v večini držav po Evropi že začne sezona ptičjega petja, razlaga njen pobudnik novinar in voditelj Derek Mooney. Prvič so jo v krajši obliki predvajali pred 22 leti, pozneje pa je projekt prerasel v pravi radijski maraton, saj ptičje petje predvajajo šest ur skupaj.

Kmalu je prerasel tudi državne okvire. Letos se bodo projektu pridružile radijske postaje iz 12 držav v šestih različnih časovnih pasov. Nekatere bodo ptičjo simfonijo le predvajale, druge pa tudi posnele, tako da bo mogoče skupaj slišati ptice iz kar 21 različnih lokacij.

"Gre za edinstven radijski praznik, saj se toliko evropskih radijskih postaj poveže le redko. Gre za preprost koncept, ki v poslušalcih vzbudi domišljijo. To je priložnost, da prisluhnemo naravi. Z našo pomočjo lahko starši izobražujejo svoje otroke. Najprej ptice poslušajo na radiu, nato še v naravi. S tem pa opozarjamo tudi na to, da bi morali biti bolj pozorni na to, kaj se dogaja v naravi," pojasnjuje Mooney, ki dodaja, da je odziv na projekt na Irskem zelo dober, saj, kot pravi, prejmejo več pisem kot Božiček.

Andreja Gradišar, Radio Slovenija