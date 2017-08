V Nemčiji aretirali kitajska turista zaradi nacističnega pozdrava

Nacistični simboli v Nemčiji strogo prepovedani

6. avgust 2017 ob 15:43

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

V Berlinu je policija je aretirala dva kitajska turista, ker sta pred stavbo Reichstaga, nemškega parlamenta, pozdravila z nacističnim pozdravom, ki je v Nemčiji prepovedan.

Kot je sporočila policija, so pridržali 36 in 49 let ustara moška, potem, ko so ju opazili, kako se pred parlamentom fotografirata s prepoznavno dvignjeno roko. Kitajcema grozi kazen zaradi "uporabe simbolov nezakonitih organizacij", po plačilu 500 evrov varščine po osebi pa so ju izpustili na prostost.

Nemčija ima zelo stroge zakone glede sovražnega govora in simbolov, povezanih s Hitlerjem in nacisti, ki so državi vladali med letoma 1933 in 1945.

Reichstag ime v Nemčiji močan simbolni pomen. Leta 1933 je bila stavba povsem uničena v požaru, kdo ga je podtaknil, pa je predmet burnih razprav.

Oblast je takrat za požig okrivila skupino komunistov, a je bolj verjetno, da so požigalca najeli kar nacisti sami, da bi lahko za požar okrivili komuniste in ga izkoristili za korenito omejitev državljanskih pravic, preganjanje nasprotnikov in uvedbo izrednih razmer.

K. S.