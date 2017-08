V Nemčiji že snujejo pravila za samovozeče avtomobile

Avtonomna vožnja

29. avgust 2017 ob 07:34

Nemčija - MMC RTV SLO,

Uvajanje samovozečih avtomobilov ne predstavlja le tehničnega izziva, temveč bo zahtevalo tudi nova jasna pravila in zakonodajo. V Nemčji že postavljajo prve smernice za ureditev tega čisto novega področja.

Avtonomna vožnja bo prinesla največjo revolucijo v zgodovini avtomobila, zato, da bi do nje prišlo, morajo svojo vlogo, že zdaj, odigrati tudi vlade posameznih držav. V Nemčiji so že storili prvi korak v tej smeri. Vlada je zato, da bi postavili osnovne smernice na tem področju, ustanovila posebno komisijo, ki jo sestavljajo pravniki, inženirji, filozofi, strokovnjaki na področju varovanja podatkov, predstavniki potrošnikov in teologi. Najprej so določili pravilo, da mora računalnik, ki upravlja avtomobil, varovati predvsem življenje ljudi. To je sicer samoumevno, a velja vedno znova poudariti. Drugo pravilo pravi, da ima človeško življenje prednost pred življenjem živali in pred varovanjem stvari.

Promet brez nesreč

Nato se pojavi vprašanje, katero življenje je pomembenše (starejšega ali mlajšega človeka, nosečnice ali matere, ki za roko drži otroka) oziroma, katerega bodo žrtvovali umetni možgani, ki upravljajo samovozeči avtomobil. Preprosto mu ne bo treba izbirati, saj po mnenju komisije zahvaljujoč izničenju nesreč ne bo prišel v takšen položaj.

Poročilo navaja, da ni mogoče predvideti, kaj nam bo tehnologija v prihodnosti lahko ponudila. Zato bo treba zakone pisati postopoma. O prometu brez nesreč lahko trenutno namreč le sanjamo. Zato, da bi lahko preprečili, da bi avtomobil koga povozil, bi morali vsi pešci in kolesarji, otroci in odrasli biti “povezani” (z GPS zapestnicami ali čipi), saj žal ni tehnologije, ki bi avtomobilu omogočala, da bi se izognil otroku, ki naenkrat skoči predenj, le nekaj centimetrov od odbijača.

Martin Macarol