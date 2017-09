V novi Guinnessovi knjigi rekordov 18 slovenskih, dva sta nova

Najdaljše supanje v 24 urah in najvišje zabijanje s saltom

7. september 2017 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na police knjigarn po vsem svetu, tudi v Sloveniji, je prišla najnovejša izdaja Guinnessove knjige rekordov: posvečena je superjunakom, tako tistim namišljenim kot tudi resničnim.

Na novo sta dodana dva slovenska rekorda, še dodatnih 16 pa se jih nahaja v slovenski izdaji.

Rekordno supanje ovirala megla

Dva nova slovenska rekorderja sta tako Rok Purvar, ki je opravil največjo razdaljo z desko za veslanje stoje (supom) na mirni vodi v 24 urah, in Maks Veselko iz skupine Dunking Devils z najvišjim zabijanjem s trampolina s saltom naprej, so povedali na novinarski konferenci ob predstavitvi slovenske izdaje knjige.

Največja prevožena razdalja s supom v 24 urah tako po novem znaša 165,23 kilometra, Purvar pa jo je preveslal na Velenjskem jezeru. Pot je bilo treba prevoziti okoli posebnih označb, pri čemer mu je bila v veliko oviro megla. Dodatno težavo so predstavljala pravila knjige rekordov, saj je bilo treba celotno pot snemati. Izbrana je bila tudi posebna točka, na kateri mu je bilo dovoljeno stopiti s supa in zamenjati SD kartice in obleko, je o svoji preizkušnji na novinarski konferenci povedal Purvar.

Rekord, ki je pred tem pripadal Američanom, je tako izboljšal za pet kilometrov. Ponovno pa ga bo Purvar poskušal podreti 31. septembra, prav tako na Velenjskem jezeru.

Zabijanje uspelo "iz prve"

Najvišje zabijanje žoge v koš s trampolina s saltom naprej je po novem 3,55 metra. Veselko, sicer član košarkarsko-akrobatske skupine Dunking Devils, je rekord dosegel decembra 2016 na Cipru, na vsakoletni tekmi All Star.

"Bilo je olajšanje, ker je uspelo. In to iz prve," je na vprašanje moderatorke o svojih občutkih po opravljenem skoku odgovoril Veselko. Na voljo je imel tri poizkuse, a je bil na srečo dovolj samo en. Ideja za podiranje rekorda je že nekaj časa krožila med člani skupine Dunking Devils, a se je vedno našel kakšen projekt, ki je imel prednost. Za ta podvig so se dokončno odločili po predlogu košarkarske zveze Cipra.

Slovenska izdaja Guinnessove knjige rekordov 2018 vsebuje tudi 16 rekordov, ki so bili doseženi že prej - čokolada z največjo površino, največja četvorka in največja parada avtomobilov Alfa Romeo. Purvar in Veselko sta se tako pridružila posameznikom, kot so planinec Tomaž Humar, smučarka Tina Maze in kolesar Marko Baloh, ki so si s posebnimi dosežki prislužili mesto med slovenskimi rekorderji.

Slovenija je v letošnji izdaji trikrat navedena posredno in vsi trije rekordi se nanašajo na njeno prečkanje. Med drugim jo je prepotoval Finec, ki je nosilec rekorda za najdaljše potovanje s teleskopskim kolesom v 24 urah, dva Britanca, ki imata rekord za največ držav, obiskanih s kolesom v dveh urah (ekipa), rekordno pa je bilo tudi prečkanje beguncev.

Osrednja tema knjige so superjunaki, katerim je namenjeno tudi posebno poglavje. Svoje poglavje pa so po novem dobili tudi emodžiji in rubikova kocka.

A. K.