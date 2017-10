Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Imate radi zvok tamburice? Foto: BoBo Dodaj v

V Osijeku lahko po novem diplomirate iz tamburice

V prvi letnik so sprejeli 30 študentov

4. oktober 2017 ob 08:17

Osijek - MMC RTV SLO, STA

Na umetniški akademiji v Osijeku so z novim študijskim letom uvedli študij tamburice, s čimer so tradicionalno ljudsko strunsko glasbilo uvrstili v akademsko družino.

Študij tamburice v Osijeku je prvi tovrstni na svetu. V prvi letnik se je vpisalo več kot 30 študentov, je povedal profesor z osiješke univerze Davor Bobić.

Od pobude za uvedbo študija tamburice do vpisa prvih študentov je minilo osem let, v tem obdobju pa so se pojavljala številna nestrinjanja znotraj hrvaške akademske skupnosti, je spomnil Bobić. Uvedbo študija tamburice so ovirali pomisleki, da gre za folklorno glasbilo, ki je primernejše za poroke in gostinske lokale, in da si ne zasluži akademskega statusa.

Najbolj priljubljena na vzhodu Hrvaške

Bobić je prepričan, da je študij tamburice pomemben zgodovinski dogodek v hrvaškem glasbenem šolstvu in pominja, da so akademski status dobile tudi škotske dude in španska kitara za flamenco, ki so prav tako veljale za ljudska glasbila. Uvedba študija tamburice v Osijeku je tudi logična poteza, ker je glasbilo najbolj priljubljeno ravno na vzhodu države, v Slavoniji in Baranji.

Zanimanje za diplomski univerzitetni študij tamburice na akademiji presega predvidenih 30 mest. Bobić je dejal, da se za študij zanimajo tudi hrvaški izseljenci, ki bi radi otroke poslali v Osijek. Kot je dodal, so za pomoč prosili univerzo v Kragujevcu v Srbiji, kjer v naslednjem študijskem letu prav tako nameravajo uvesti študij tamburice.

A. P. J.