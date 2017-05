V živo: Prvo dejanje letošnjega evrovizijskega spektakla

Napetost pred prvim polfinalnim večerom narašča

9. maj 2017 ob 08:41,

zadnji poseg: 9. maj 2017 ob 21:00

Kijev - MMC RTV SLO

V Kijevu se je začel prvi polfinale 62. Evrovizije, na katerem bo Slovenijo predstavljal Omar Naber s pesmijo On My Way, ki je v ukrajinsko prestolnico prispel že zadnji dan aprila.

18 izvajalcev bo stopilo na oder prvega predizbora, tudi Naber. Ta bo s skladbo On My Way, ki jo je napisal sam (pod aranžma pa se podpisuje še Žiga Pirnat) na oder stopil kot predzadnji. Le deset izvajalcev se bo uvrstilo naprej in se v soboto potegovalo za zmago. V finalu jih že čakajoi predstavniki t.i. "velikih pet": Italije, Francije, Nemčije, Španije, Velike Britanije ter gostiteljice Ukrajine.

Ne zamudite neposrednega prenosa v živo ob 21.00 na TV SLO 2, Valu 202, Radiu Maribor in RTV 4D. Tik pred začetkom prenosa si boste lahko ogledali posebno reportažo Vlaste Jeseničnik na 2. programu Televizije Slovenija. Dogajanje lahko spremljate tudi na Facebooku, Twitterju, in Instagramu.



Naber bo na Evroviziji nastopil znova po 12 letih, ko je prav tako v Kijevu zastopal Slovenijo s pesmijo Stop. "Svojo pesem bom skušal na najlepši način predstaviti svetu. Moja ekipa je opravila vrhunsko delo in pripravila nastop, ki bo drugačen, izjemen. Moje delo je, da bom na nastopu dal 100 odstotkov sebe v skladbo in naredil cel nastop tako, kot si ga želim. Kar se bo zgodilo po tem, pa ni več v mojih močeh," je dejal Naber.

Svoje delo je že sinoči na generalki opravila strokovna žirija, ki s svojimi ocenami prispevajo 50 odstotkov glasov. Slovensko žirijo so sestavljali Darja Švajger, Jernej Dirnbek, Gaber Radojevič, Aleksander Lavrini in Nika Zorjan.

A. K., T. H., K. K.