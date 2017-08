Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Tek je mnoge mlade odvrnil od nasilja, opozarjajo nekateri (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Sierri Leone prepovedali skupinsko rekreacijo

Tek dovoljen le še na plaži in v parkih

1. avgust 2017 ob 13:02

Freetown - MMC RTV SLO

V afriški državi Sierra Leone je policija prepovedala rekreacijski tek v skupinah, saj trdi, da tekači povzročajo nered, zmerjajo ljudi, predvajajo glasno glasbo in ovirajo promet.

Oblasti so vse državljane te države v zahodni Afriki v posebnem pismu opozorile, da je rekreacijski tek v skupinah po novem strogo prepovedan, v primeru kršitev pa bo policija "ukrepala v skladu z ustavnimi možnosti za zagotavljanje javnega reda in varnosti", so zapisali po poročanju Guardiana.

Dodali so, da posamezniki, ki se želijo rekreirati zaradi lastnega zdravja, to lahko počnejo, a le na rekreacijskih površinah oziroma na plaži. "Vsaka skupina, ki se bo odpravila na tek po ulicah glavnega mesta brez dovoljenja, se bo soočila s posledicami, kot jih določa zakon. Bili ste opozorjeni."

Prepoved je med mnogimi državljani sprožila veliko ogorčenja, posebej glasni so v prestolnici Freetown. Mnogi opozarjajo, da si je policija razloge za prepoved rekreacijskega teka gladko malo izmislila, saj nihče ni prijavil nobenega incidenta, povezanega s tekači.

"S prijatelji iz soseske smo se ob koncih tedna velikokrat dogovorili, da bomo skupaj tekli na plažo in tam igrali nogomet. Vedno smo pot opravili povsem mirno," je dejal eden izmed meščanov in dodal, da je prav ukvarjanje s športom mnoge mlade odvrnilo, da bi zapadli v kriminal.

"Oboroženi ropi in nasilje tolp bi morala biti glavna skrb policije, ne pa nekaj posameznikov, ki se ob koncih tedna odpravi na skupinsko vadbo," pa je dejala neka druga prebivalka prestolnice.

A. P. J.