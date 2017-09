Singapur: Legokompleti s figuricami džihadističnega Johna

Pojavile so se tudi v Maleziji

29. september 2017 ob 13:18

Singapur - MMC RTV SLO

Na policah trgovin v Singapurju so se znašli ponarejeni kompleti znamenitih legokock, v katerih so bile tudi figurice, ki so prikazovale skrajneže Islamske države in razvpitega rablja zahodnih talcev džihadističnega Johna.

Po poročanju tamkajšnjih medijev, na katere se sklicujejo pri Telegraphu, so bili ponaredki izdelani na Kitajskem in ponujeni kupcem v Singapurju tako v spletnih kot običajnih trgovinah. Figurice, ki so jih prodajalci opisovali kot "vojake" in bombaše", so imele v rokah zastavo Islamske države in kalašnikovke, ena plastična podobica pa je v rokah celo država obglavljeno glavo. V opisu izdelkov je pisalo, da igrače priporočajo otrokom, starim med šest in 12 let.

Zloglasni rabelj

Posebej dobro se je menda prodajal komplet, ki je vključeval figurico džihadističnega Johna, ki je bil ubit v ameriškem letalskem napadu na sirsko mesto Raka novembra leta 2015. Za tem imenom se je sicer skrival britanski državljan Mohamed Emwazi, ki je veljal za eno najbolj zloglasnih oseb IS-ja. Prvič se je pojavil na videoposnetku, na katerem je obglavil ameriškega talca Jamesa Foleyja avgusta leta 2014, nato pa je sodeloval še pri več podobnih usmrtitvah zahodnih talcev, pri čemer je nastopal zamaskiran, a z značilnim britanskim naglasom.

Singapurske oblasti so sporne komplete takoj prepovedale in pojasnile, da bi ponarejene kocke lahko spodbudile poveličevanje islamskih skrajnežev med otroci, iz danskega podjetja Lego pa so sporočili, da izdelki "na nikakršen način" niso povezani z njimi. "Naše podjetje si prizadeva za navdihovanje in razvoj otrok, zato seveda nikoli ne bi izdeli takšnih figuric," so dodali.

Ponarejene legofigurice s podobami islamskih skrajnežev so se junija znašle tudi v trgovinah v Maleziji, a so jih potem, ko je neki kupec o tem obvestil malezijski islamski svet in policijo, hitro umaknili.

ISIS-themed fake Lego sets pulled from store, online https://t.co/c2dqmcRiu0 — Loo Seng Neo (@loo_seng) September 28, 2017

A. P. J.