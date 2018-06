V streljanju ubita vzhajajoča raperska zvezda XXXTentacion

Na družbenih omrežjih izrazi sožalja

19. junij 2018 ob 08:27

Miami - MMC RTV SLO

Na Floridi je bil ubit 20-letni ameriški raper, ki se je izstrelil med najobetavnejše zvezdnike tega žanra z dvema zaporednima albuma, ki sta pristala med najbolj prodajanima.

Jahseh Onfroy, kot je bilo njegovo pravo ime, je v ponedeljek popoldne zapuščal prodajalno z motorji v Deerfield Beachu, ko sta k njemu pristopila dva oborožena moška. Najmanj eden izmed njiju je fanta ustrelil (očividci poročajo, da so slišali več strelov), preden sta pobegnila v temnem enoprostorcu.

Glasbenika so prepeljali v bolnišnico, a so bile poškodbe prehude. Policija pravi, da se zdi, da bi lahko šlo za rop.

XXXTentaciona so sicer redno opisovali kot enega najbolj kontroverznih raperjev, večkrat je bil obtožen družinskega nasilja, v času svoje smrti pa mu je pretilo kar 15 ovadb, med drugim tudi zaradi hujšega fizičnega napada na nosečnico.

Velik talent

Mladi raper, ki je sprva prodrl z nalaganjem svojih pesmi na spletno stran SoundCloud, je sicer veljal za izjemno obetavnega in nadarjenega, na družbenih omrežjih pa so se mu poklonili številni kolegi iz sveta rapa in hip hopa.

XXXTentacion je zaslovel s svojim prvencem, albumom 17, ki ga je izdal lani, letos marca pa je uspeh nadgradil z albumom ?, ki se je takoj zavihtel na vrh Billboardove lestvice 200 najbolj prodajanih albumov. Album je obravnaval težke teme, kot je depresija, hvale pa so mu pela nekatera najuglednejša imena iz sveta rapa.

Od težkih razmer do številke 1

Onfroy je odraščal v težkih razmerah, pri šestih letih pa je skušal zabosti moškega, ki je napadel njegovo mamo. Bil je tudi v poboljševalnici, zaradi mamine finančne stiske pa ga je nato vzgajala babica.

Zaradi razboritosti in pretepanja so ga izključili iz osnovne šole, a je svoje frustracije uspešno prelival v glasbo. Naglo je postal najbolj priljubljeni izvajalec v žanru "SoundCloud Rap", zato ni trajalo dolgo, da so ga opazili tudi pri večjih založbah in oktobra lani je sklenil pogodbo za 6 milijonov dolarjev, navaja BBC.

A na najstnikovo kariero so že takrat temno senco metale njegove težave z zakonom, kar pa očitno oboževalcev ni odvrnilo, saj je bil njegov zadnji album najbolj prodajani v ZDA. Med številnimi, ki so se mu poklonili na družbenih omrežjih, je tudi Kanye West. "Nikdar ti nisem povedal, kako zelo si me navdihoval," je zapisal na Twitterju.

Raper J Cole je pozdravil fantov "izjemni talent in brezmejni potencial", režiser dokumentarnih filmov Louis Theroux pa: "Ne glede na njegove osebne demone je bil ogromen talent, ki je v hip hop vnašal prelep nov pridih. Tako žalostno."

rest in peace I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) June 18, 2018

K. S.