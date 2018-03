V Trierju pešcem "Stoj!" ali "Pojdi!" kaže Karl Marx

Veliko praznovanj ob 200. obletnici njegovega rojstva

22. marec 2018 ob 08:42

Trier - MMC RTV SLO

V nemškem mestu Trier so postavili semafor, na katerem se izmenjujeta rdeča in zelena podoba slavnega socialističnega filozofa Karla Marxa, ki je prepoznaven po razkošni bradi in dolgem plašču.

Marx, avtor znamenite knjige Kapital, se je v Trierju rodil in v mestu preživel prvih 17 let življenja. Nato se je preselil v Bonn, pozneje v Berlin, po izgonu iz države pa se je zatekel v London, kjer je tudi umrl.

Ker se bodo Nemci 5. maja spomnili 200. obletnice Marxovega rojstva, se je župan Trierja Wolfram Leibe odločil v čast slavnemu filozofu postaviti semafor, na katerem promet za pešce usmerja Marxova podoba – ko gori rdeča luč, Marx gleda naravnost in ima razširjene roke, pri zeleni pa koraka s knjigo pod roko.

Maja bodo v Trierju postavili še en semafor, na katerem bo svetila Marxova podoba. Ta bo stal na križišču v neposredni bližini njegove rojstne hiše. "To se mi zdi čudovit simbol, s katerim želi Trier pokazati, da Marxa ni pozabil," je dejal Leibe. Marxova podoba na semaforju je delo karikaturista Johannesa Kolza.

Maja bodo praznovanja ob njegovi 200-letnici dosegla vrhunec, saj bodo v središču mesta postavili tudi velik bronast Marxov kip, ki ga je mestu podarila Kitajska. Nekateri prebivalci mesta opozarjajo, da je "mega Marx" prevelik, da bi se dobro vključil v mesto, piše Deutsche Welle.

Marx is making a comeback. And this time he’s both red and green. (New pedestrian traffic lights in Trier celebrating the 200 year anniversary of the birth of Karl Marx, 1818-2018). pic.twitter.com/6NFaK2xZ4P