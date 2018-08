V Veli Luki se je množica poslovila od Dragojevića

Pogreb v ožjem družinskem krogu

1. avgust 2018 ob 19:12,

zadnji poseg: 1. avgust 2018 ob 19:47

Split - MMC RTV SLO

Na Hrvaškem so po dnevu žalovanja položili legendarnega glasbenika Oliverja Dragojevića na domači Korčuli k večnemu počitku.

Po sinočnji dopoldanski žalni slovesnosti in popoldanski poslovitvi na splitski Rivi so glasbenika s katamaranom odpeljali proti Veli Luki na Korčulo. Katamaran je pospremilo več kot 500 plovil, danes pa so se od glasbenika na pogrebu poslovili v ožjem družinskem krogu, a kljub temu je mesto obiskalo ogromno oboževalcev, ki so se Dragojeviću še zadnjič želeli pokloniti.

Ko so v Velo Luko sinoči pripeljali krsto, je bilo na obali približno tri tisoč ljudi, ogromna vrsta pa se je vila tudi pred vpisom v žalno knjigo. Zaradi množice ljudi, zgolj uro pred pogrebom so iz Splita na Korčulo prispeli številni, so bile oblasti primorane uvesti posebno prometno ureditev.

"Ti si bil eden in edini, takšen pa boš tudi ostal. V tvojem poslu te nihče ne more preseči," je na včerajšnji dopoldanski slovesnosti dejal hrvaški pesnik Jakša Fiamengo.

"Dragi prijatelj, danes je za nas najtežji dan v življenju. Številni so bili tvoji prijatelji doma, a tudi zunaj meja naše domovine. Težko se je posloviti od tebe," se je izpovedal in dodal, da bo glasbenik za vedno ostal v njihovih srcih.

V žalno knjigo se je med drugim podpisal tudi član znanega dua 2Cellos Stjepan Hauser, na slovesnosti pa so bile tudi Tereza Kesovija, Severina in Nina Badrić. Hauser se je udeležil tudi pogreba, kjer je zaigral instrumentalno verzijo uspešnice Moj galebe.

Poleg njega so bili na pogrebu še mnogi drugi znani obrazi, med drugim poslanca Dubravko Šuic in Branko Bačić, pokojnikov dober prijatelj in glasbenik Gibonni, igralec Enis Beščagić in hrvaška televizijska voditeljica Fani Stipković.

Glasbenik je v 71. letu starosti umrl eno leto po tem, ko so mu postavili diagnozo raka na pljučih. Takrat je tudi javno potrdil, da so našli tumorsko tkivo in da je v postopku preiskav. Ob tem je dodal (saj je bil strasten kadilec), da njegova bolezen ni povezana s kajenjem, temveč s starostjo.

