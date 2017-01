V Veliki Britaniji vse bolj priljubljene vinilke, najbolj prodajan David Bowie

Pretočna glasba v močnem porastu v ZDA

3. januar 2017 ob 18:37

London, New York - MMC RTV SLO/STA

Prodaja vinilnih plošč v letu 2016 je bila v Veliki Britaniji najvišja v zadnjih 25 letih, medtem ko se je v ZDA promet s pretočno glasbo lani več kot podvojil. Britanci so lani kupili kar 3,2 milijona vinilk.

Med najbolj prodajanimi gramofonskimi ploščami v Veliki Britaniji se bile tiste z glasbo lani umrlega Davida Bowieja, saj se je med prvih pet najbolje prodajanih plošč uvrstilo kar pet njegovih albumov. Njegov zadnji album Blackstar, ki ga je izdal dva dni pred smrtjo, pa je zasedel prvo mesto te lestvice.

Prodaja vinilnih plošč v Veliki Britaniji narašča zadnjih devet let in predstavlja okoli pet odstotkov prodaje albumov. Po podatkih britanske fonografske industrije (BPI) se je prodaja vinilk v letu 2016 v primerjavi z letom prej zvišala za 53 odstotkov in dosegla najvišjo raven od leta 1991, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA: Na pohodu pretočna glasba

Čez lužo v Združenih državah medtem opažajo, da se je uporaba pretočne glasbe lani v primerjavi z letom 2015 več kot podvojila, in to kljub povišani prodaji albumov v fizični obliki. Po podatkih podjetja BuzzAngle Music, ki dela raziskave na glasbenem trgu, se je delež pretočne glasbe dvignil predvsem na račun kupovanja posameznih skladb in ne celih albumov.

Vedno več ljudi je pripravljenih plačati za glasbo ponudnikom, kot so Spotify, Apple Music in Tidal, in ne le uporabljati brezplačnih spletnih platform, ki so financirane prek oglaševanja. Tako so ameriški ponudniki pretočne glasbe imeli lani več kot 191 milijard prenosov skladb, kar je skoraj 125 odstotkov več kot v letu 2015, je še poročal AFP.

Hkrati so tudi v ZDA lani zaznali rast vinilnih plošč, katerih prodaja je od leta 2015 narasla za 26 odstotkov, čeprav gramofonske plošče še vedno predstavljajo le majhen delež na trgu. Med pretočno glasbo je sicer blestel album Views kanadskega raperja Draka, med albumi v fizični obliki pa izdelek britanske pevke Adele 25.

G. K.