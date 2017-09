V veljavo stopil nov meritveni cikel za realnejše podatke o porabah in izpustih

Novi emisijski standardi

2. september 2017 ob 09:06

Frankfurt - MMC RTV SLO,

S 1. septembrom sta na evropskem območju začela veljati nova homologacijski cikla za merjenje porabe in izpustov z oznakama WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures) in RDE (Real Driving Emissions). Slednja bosta poslala v pokoj laboratorijski cikel NEDC.

Namesto meritvenega cikla NEDC, ki so ga izvajali v laboratoriju na valjih, prihajajo bolj realistični meritveni cikli, ki se izvajajo na cesti s posebnimi napravami, nameščenimi na avtomobilu. Nove norme veljajo le za na novo homologirana vozila, medtem ko bodo septembra 2018 obvezne za vse avtomobile, ki bodo na prodaj v 28 državah Evropske unije ter EFTE (Islandija, Liechtenstein in Švica).

Tudi nov homologacijski cikel sestavljajo laboratorijski testi z oznako WLTC (Worldwide, Harmonized, Light vehicles Test Cycles), ki pa se za uprizarjanje različnih običajnih situacij izvajajo pri hitrostih 60, 80, 100 in 130 kilometrov na uro. Merjenje v primerjavi s ciklom NEDC namesto 20 traja 30 minut, avtomobili pa so tudi bolje opremljeni in zato težji. Ciklom WLTC pa se pridružuje še cikel RDE (Real Driving Emissions), ki ga sestavljajo različni preizkusi na cesti in predstavlja največjo novost. Pri tem se s posebno aparaturo PEMS (Portable Emissions Measuring System) na izpuhu avtomobila merijo izpusti ogljikovih oksidov. Rezultati laboratorijskih meritev WLTC tako dobijo še potrditev s preizkusi, izvedenimi na cesti in omogočajo izračun skupne porabe in izpustov po novem standardu WLTP

Cikel RDE je bil ustvarjen zato, da bi proizvajalcem onemogočili uporabo zvijač in bližnjic med postopkom homologacije.

Avtomobilska industrija je prišla pod drobnogled potem, ko je Volkswagen priznal, da je v 11 milijonov vozil po svetu vgradil programsko opremo, ki je prikrivala realne podatke o izpustih. Škandal se je nato razširil, ko so oblasti začele raziskovati emisije tudi pri modelih drugih proizvajalcev.

NEDC bo še vedno tu

Proizvajalci bodo zato, da si bodo lahko potrošniki ustvarili primerjavo, še naprej objavljali vrednosti porabe in izpustov po ciklu NEDC, poleg vrednosti, ugotovljenih po ciklu WLTP, pri čemer bo homologacija možna le po novem ciklu. Cikel NEDC bo še vedno osnova za doseganje zastavljenega cilja, ki določa, da do leta 2021 povprečne emisije vseh modelov posameznega proizvajalca ne bodo smele presegati 95 gramov CO2 na kilometer. Sistem predvideva, da bodo vrednosti izpustov po ciklu NEDC izračunali na podlagi rezultatov, izmerjenih po WLTC.

Martin Macarol