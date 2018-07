Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pred oddajo rastline morajo lastniki izpolniti poseben obrazec. Foto: Reuters Dodaj v

V zagrebškem kinu odprli hotel za rastline

Za rastline bodo skrbeli brezplačno

24. julij 2018 ob 14:33

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

V priljubljenem kinu Europa so odprli prvi hotel za rastline, kamor lahko ljudje prinesejo svoje rastline, ko se odpravijo na počitnice.

Pobudniki poudarjajo, da tako za zalivanje cvetočih rož in okrasnih rastlin ni več treba prositi sosedov, prijateljev in sorodnikov, saj zanje brezplačno poskrbijo v hotelu.

Direktor kina Europa Hrvoje Laurenta je pojasnil, da so se nekateri ljubitelji rastlin že odzvali. Pred oddajo morajo za posamezno rastlino izpolniti obrazec, v katerem navedejo predvideno trajanje oskrbe in čim več podrobnosti ter navodil za zalivanje.

Filmska oaza se bo tako čez poletje spremenila tudi v rastlinsko oazo, so zapisali pri kinu Europa, kjer zaposleni oskrbo ponujajo od sredine julija do začetka septembra.

Idejo za novo storitev, ki je njihovo občinstvo prijetno presenetila, so dobili med delavnico na filmskem festivalu v romunskem Cluju maja letos. S hotelom so želeli tudi oživiti avlo kina, ko ni filmskih predstav, so še dodali.

