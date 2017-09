V Zagrebu odstranili plakate s podobo Melanie Trump

"Pomislite, kako daleč lahko pridete z nekaj angleščine"

Odstranitev vseh plakatov z zagrebških ulic je potrdila avtorica oglaševalske kampanje za Ameriški inštitut iz Zagreba Ivis Burić. "Resnično obžalujemo, da je naše sporočilo naletelo na negativen odziv v hrvaških medijih, to ni bil naš namen," je dejala.



Plakati so bili del oglaševalske kampanje društva za promocijo angleškega jezika in ameriške kulture Ameriški inštitut iz Zagreba, ki se je odločilo izkoristiti svetovno priljubljenost Melanie Trump, ki je v ZDA prišla kot priseljenka in postala prva dama. Odstranili so tudi objavo na inštitutovi strani na Facebooku, je še potrdila Burićeva.

Za STA je poslala tudi uradno opravičilo, ki ga je za objavo v hrvaških in slovenskih medijih zahtevala odvetnica Trumpove Nataša Pirc Musar. "Ameriški inštitut iz Zagreba je izkoristil lik in osebo gospe Melanie Trump v komercialne namene, da bi oglaševal tečaje angleškega jezika brez soglasja gospe Melanie Trump. Na ta način je kršil kodeks oglaševanja in tržnega komuniciranja ter obligacijski zakon. Opravičujemo se zaradi nepremišljene poteze, s katero smo užalili gospo Trump," so zapisali.

Pirc Musarjeva je izrazila zadovoljstvo ob dejstvu, da je Ameriški inštitut iz Zagreba priznal kršitev zakona, je danes poročala ameriška tiskovna agencija AP. Hrvaški predpisi prepovedujejo uporabo fotografij posameznikov v oglaševanju brez njihovega soglasja.

Plakate so nalepili konec tedna, ko je ustanovitelj društva, ameriški državljan Brett Campbell, za hrvaške medije pojasnil, da so želeli ljudi opozoriti na pomen znanja svetovnih jezikov in njihov pomen za mednarodni uspeh. Na Hrvaškem se spopadajo z valom izseljevanja, na inštitutu pa so želeli sporočiti, da lahko pomagajo pri učenju angleščine, ki lahko posameznika popelje do velikih uspehov.