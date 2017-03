Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Življenjska doba zelene morske želve je 80 let. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V želodcu tajske želve našli kar 915 kovancev, težkih skupaj pet kilogramov

Za njeno zdravljenje so zbrali več kot 400 evrov

7. marec 2017 ob 08:08

Bangkok - MMC RTV SLO/Reuters

V želodcu morske želve Bank, prebivalke vodnjaka v Sri Rači, v katerega vraževerni obiskovalci radi mečejo kovance, so veterinarji našli kar 915 kovancev.

Metanje kovancev v vodnjak je priljubljena navada za "klicanje" sreče na različnih koncih sveta. Če pa imajo vodnjaki živalske prebivalce, lahko pride do zelo neljubih situacij, kot se je zgodilo na Tajskem, je poročal Guardian.

Številni Tajci namreč verjamejo, da metanje kovancev na želvo prinaša dolgo življenje, in tako je bila 25-letna zelena morska želva dolga leta žrtev srečo iščočih. Zanjo pogubno je bilo to, da je kovance jedla. Veterinarji, ki so jo operirali, so v njenem želodcu našli kar za pet kilogramov "tovora," ki je poškodoval njen oklep in povzročil smrtno nevarno okužbo.

Pet kirurgov je kovance, številni med njimi so že delno razpadli, odstranjevalo kar sedem ur. To je bila prva tovrstna operacija na svetu. "Z doseženim smo zadovoljni. Zdaj pa se mora Bank potruditi, da okreva," je dejal eden od kirurgov Pasakorn Briksavan. Prihodnjih nekaj tednov čaka Bank stroga dieta, uživala bo lahko zgolj tekočo hrano. Po mesecu okrevanja jo čaka še šest mesecev fizioterapije.

Zgodba Bank je hitro zaokrožila po tajskih medijih in številni so želeli ubogi želvi pomagati. Za njeno zdravljenje so tako zbrali nekaj čez 400 evrov.

Običajna življenjska doba zelene morske želve, ki je uvrščena na seznam ogroženih vrst, ki ga je pripravila mednarodna unija za ohranjanje narave, je okoli 80 let.

K. T.