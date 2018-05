V živo: Prvi evrovizijski predizbor - kdo si bo pripel finale?

63. tekmovanje za pesem Evrovizije

8. maj 2018 ob 10:52,

zadnji poseg: 8. maj 2018 ob 21:42

Lizbona - MMC RTV SLO

V prvem predizboru 63. Pesmi Evrovizije se za deset mest v finalu nocoj na Portugalskem potegujejo predstavniki devetnajstih držav.

Žirijo in gledalce bodo s svojimi nastopi v prvem polfinalnem večeru skušali prepričati predstavniki Azerbajdžana, Islandije, Albanije, Belgije, Češke, Litve, Izraela, Belorusije, Estonije, Bolgarije, Makedonije, Hrvaške, Avstrije, Grčije, Finske, Armenije, Švice, Irske in Cipra.

Neposredni prenos lahko spremljate na drugem programu TV Slovenija, Valu 202, Radiu Maribor in preko spleta na MMC-ju.



Slovenski nastop v četrtek

V drugem polfinalnem izboru, ki bo v četrtek, si bo deset mest v finalu skušalo zagotoviti 18 držav, med njimi bo tudi slovenska predstavnica Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!

O tem, katerih deset držav iz obeh predizborov se bo uvrstilo v finale, bodo v razmerju 50:50 odločili telefonski glasovi in nacionalne strokovne žirije. Poleg 20 skladb iz obeh predizborov bo v sobotnem finalu mogoče slišati še predstavnike šestih držav, ki so se vanj uvrstili neposredno: Portugalske kot letošnje gostiteljice ter Italije, Francije, Španije, Nemčije in Velike Britanije, ki največ prispevajo v proračun Evropske radiodifuzne zveze.

Več z evrovizijskega prizorišča na naši Facebookovi strani in Instagram profilu. Iz Lizbone bo poročala MMC-jeva novinarka Klavdija Kopina.

Sa. J., D. S., T. H., K. K.