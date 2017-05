V živo: Prvo dejanje letošnjega evrovizijskega spektakla

18 polfinalistov, le 10 mest za finale

9. maj 2017 ob 08:41,

zadnji poseg: 9. maj 2017 ob 21:12

Kijev - MMC RTV SLO

V Kijevu se je začel prvi polfinale 62. Evrovizije, na katerem bo Slovenijo predstavljal Omar Naber s pesmijo On My Way, ki je v ukrajinsko prestolnico prispel že zadnji dan aprila.

18 izvajalcev bo stopilo na oder prvega predizbora, tudi Naber. Ta bo s skladbo On My Way, ki jo je napisal sam (pod aranžma pa se podpisuje še Žiga Pirnat) na oder stopil kot predzadnji.

Poleg Slovenije se bodo za vstopnice v sobotni veliki finale borili še Švedska, Gruzija, Avstralija, Albanija, Belgija, Črna gora, Finska, Azerbajdžan, Portugalska, Grčija, Poljska, Moldavija, Islandija, Češka, Ciper, Armenija in Latvija.

A le deset izvajalcev se bo uvrstilo naprej, v finalu jih že čakajo predstavniki t.i. "velikih pet": Italije, Francije, Nemčije, Španije, Velike Britanije ter gostiteljice Ukrajine, tam pa se jim bo pridružila še deseterica iz četrtkovega polfinala.

Neposredni prenos je na TV SLO 2, Valu 202, Radiu Maribor in RTV 4D. Dogajanje lahko spremljate tudi na Facebooku, Twitterju, in Instagramu.

A. K., T. H., K. K.