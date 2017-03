Poudarki Pogovarjali se bomo s strokovnjakoma za goriva in motorje na notranje izgorevanje.

Študenti ljubljanskih fakultet bodo predstavili svoj dirkalnik. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Današnji dan je posvečen tehniki. Foto: Boštjan Podlogar, MMC RTV Slovenija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V živo z avtosalona: Z OMV-jevim inženirjem o gorivih in izgorevanju

24. avtomobilski salon Slovenije

30. marec 2017 ob 06:16,

zadnji poseg: 30. marec 2017 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Četrtek je v Tehnološkem paviljonu na 24. avtomobilskem salonu Slovenije posvečen gorivom in avtomobilski tehniki. Predstavili se bodo tudi študenti ljubljanske fakultete s študentsko formulo. Pogovore lahko prek MMC TV-ja spremljate v živo.

Danes bo v Tehnološkem paviljonu naftna družba OMV predstavila svoje novo zmogljivo gorivo, kmalu potem, od 12.30 pa se z OMV-jevim razvojnim inženirjem Nikolaiem Schubertom pogovarjamo o gorivih in njihovem izgorevanju v motorjih, zahtevah proizvajalcev avtomobilov, dvigu meril pri kakovosti goriv, trendih in še čem.

Študentska ekipa se predstavi

Ob 16.00 bomo predstavili študentsko ekipo Superior Engineering, ki je z dirkalnikom, ki so ga sami razvili, uspešno nastopila na prvenstvu Formula Student. Študenti ljubljanskih fakultet bodo predstavili projekt in povedali, kakšne izkušnje so si pridobili z njim in s kakšnimi izzivi so se morali v njegovem okviru spopadati.

O motorjih

Ob 16.30 bo sledil pogovor s strokovnjakom za motorje z notranjim izgorevanjem Tomažem Katrašnikom, ki bo spregovoril o najnovejših smernicah v razvoju motorjev.