Začenja se 32 dni nogometne poezije

Po odprtju sledi že prva tekma prvenstva

14. junij 2018 ob 15:58

Moskva - MMC RTV SLO

32 dni, 32 reprezentanc. 11 ruskih mest in 12 stadionov. Nogometni ples se začenja na stadionu Lužniki v Moskvi z uradnim odprtjem 21. svetovnega prvenstva.

Pred štirimi leti je zmagala Nemčija, tokrat je krog favoritov širši. Uvodna tekma SP-ja za številne navijače po vsem svetu sicer ne bo prav privlačna: srečali se bosta gostiteljica turnirja Rusija in Savdska Arabija. Toda vročica narašča, saj so organizatorji prvenstva pred prvim sodniškim žvižgom pripravili polurni program, v katerem bo sodelovalo več kot 500 izvajalcev - med njimi plesalci, telovadci in skakalci na trampolinu.

Organizatorji so za izvajalca uradne himne turnirja izbrali Willa Smitha, za glasbeni nastop tik pred prvim žvižgom pa bo poskrbel britanski zvezdnik Robbie Williams.

"To so bile moje otroške sanje," je dejal 44-letni Williams, ki bo imel ob sebi rusko sopranistko Aido Garifulino, "enega najmlajših in najbolj prepoznavnih glasov Rusije", so zapisali organizatorji. Na slovesnosti bo spregovoril tudi nekdanji brazilski zvezdnik Ronaldo, znan tudi pod vzdevkom O Fenomeno. "Prva tekma svetovnega prvenstva je vedno nekaj posebnega. To je trenutek, ko ugotoviš, da se končno začenja to, na kar si čakal štiri leta. NIhče ne ve, kaj se bo v prihodnjih štirih tednih dogajalo, a vsi že zdaj vemo, da si bomo ta turnir za vedno zapomnili," je dejal svetovni prvak v letih 1994 in 2002.

Sam začetek športnega spektakla pa bo napovedal ognjemet.

K. K.