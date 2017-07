V znamenju katere skladbe bo letošnje poletje?

37. festival Melodije morja in sonca

8. julij 2017 ob 07:50

Portorož - MMC RTV SLO

Poletni amfiteater portoroškega Avditorija bo zvečer gostil 37. festival Melodije morja in sonca. Za štiri nagrade strokovne žirije in veliko nagrado festivala se poteguje 14 novih poletnih melodij.

Na tokratni izvedbi priljubljenega poletnega festivala bodo nastopili Prifarski muzikanti, The Woodlanders, Rok in Rokovnjači, Igor Lija in Moni Kovačič, Francesco Squarcia, Ema Sladič, Isaac Palma, Anette, Daniel Rampre in Andreja Čamernik, Vivjana in Robert Vatovec Music Team, Aleksander Novak, Anika Horvat, Klepač in Gustinčič.

Neposredni prenos prireditve bo od 21. ure na 1. programu Televizije Slovenija, MMC-ju, 1. programu Radia Slovenija, Radiu Koper in Radiu Maribor

Med skladbami bosta krmarila stara znanca festivala Lorella Flego in Mario Galunič, ki je v spletnem klepetu pred prireditvijo napovedal: "Najino vodenje bo približno v takem slogu kot do sedaj. To pomeni, čim bolj sproščena najava nastopajočih, vmes pa kaj duhovitega ali sproščenega o vsem mogočem."

V revijalnem programu bomo med drugim slišali Žigo Rustjo, ki bo zapel Portorož, 1905, Z Goričkega v Piran bo šel Gašper Rifelj, Do Portoroža se bo zapeljal Domen Kumar, Steffy bo zapela Sonce sije na Portorož, Alya bo zaželela Lahko noč, Piran, Slavko Ivančič pa bo izvedel skladbo Solinar.

Štiri nagrade, a le ena zmagovalna skladba

Na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca se bodo izvajalci potegovali za Veliko nagrado MMS 2017, nagrade strokovne žirije za najboljše besedilo, glasbo, izvedbo in nagrado za najbolj obetavnega izvajalca – nagrado Danila Kocjančiča.

Zmagovalna skladba bo tista, ki bo prejela največ točk v seštevku točk telefonskega glasovanja, glasovanja občinstva v Amfiteatru, glasovanja izbranih radijskih postaj in glasovanja strokovne žirije. Lani je na festivalu zmago slavila Alya s skladbo Srce za srce.

Vrstni red nastopajočih

1. Prifarski muzikanti – Tako kot je, je prav

2. The Woodlanders – Poletje

3. Rok in Rokovnjači – Ob morju

4. Igor Lija in Moni Kovačič - Dober par

5. Francesco Squarcia — Potenza della musica

6. Ema Sladič — Vse tja do sonca

7. Isaac Palma — Če te kdaj spustim iz rok

8. Anette — Moj dan

9. Daniel Rampre in Andreja Čamernik — Za ljubezen sta potrebna dva

10. Vivjana in Robert Vatovec Music Team — Addio, amore mio

11. Aleksander Novak — Mesto rož

12. Anika Horvat – Ruleta

13. Klepač in Gustinčič — Moje oči

14. Gregor Ravnik — Med nama

T. K. B.