Vabimo vas na štirikolesno gnan preizkus vozniških spretnosti v Planici

8. februar 2018 ob 09:07

Sodelavci Avtomobilnosti vas tudi letos vabimo, da se nam pridružite na prav posebni zimski avtomobilistični izkušnji v Planici, ki jo bomo za vas pripravili v nedeljo, 11. februarja. Izpolnite prijavni obrazec, na podlagi prijav pa bomo izbrali šest udeležencev, ki bodo lahko na preizkus vozniških spretnosti prišli skupaj s svojimi partnerji. Izžrebance bomo obvestili v petek popoldne, prijave se zaključijo v petek ob 12. uri!

Zimske razmere na cestah vsako leto znova dokazujejo, da se obvladovanje vozila v zahtevnih razmerah bistveno razlikuje od vožnje po suhem asfaltu in z veliko oprijema pod pnevmatikami. Zato se nam v ekipi Avtomobilnosti zdi zelo pomembno, da tudi vam, bralci MMC-ja, omogočimo praktično izobraževanje vožnje na površinah s slabim oprijemom. Govorimo o snegu in celo ledu.

Preizkus tehnike in voznika na posebej pripravljeni trdi zimski podlagi je izjemna izkušnja, ki je pri nas v taki obliki sicer ni mogoče doživeti. Že priprava same snežne podlage je velik izziv in pri nas bi težko našli bolj usposobljene poznavalce snega, kot so zaposleni v Nordijskem centru. Ti so se gradnje trde podlage snežnega poligona Audi quattro lotili že lani, ko smo bralcem MMC-ja pokazali, kaj zmore elektronika štirikolesnega pogona v različnih okoliščinah. Letos bomo delavnico še nadgradili. Iznajdljivi planiški mojstri so tudi letos, kljub ne najvišjim temperaturam uporabili nekaj novih tehnik in trikov, zaradi katerih smemo upati, da bo tudi v nedeljo proga quattro pripravljena za naše nove vozniške preizkuse.

Cesarstvo vozniških čutil

V zavetju legendarnega Audijevega pogona quattro bomo tokrat odprli drugo poglavje našega potovanja v cesarstvo vozniških čutil. Prek izjemno odzivnega volanskega mehanizma in športno ukrojenega podvozja bomo na spolzki podlagi po korakih in nadzorovano provocirali Audijevo zmogljivo elektroniko in mehaniko, da bo v mejnih položajih drsenja prek prednjega in zadnjega dela lego in smer vožnje še vedno ohranjala v želeni smeri. Posvetili se bomo torej zahtevnemu komuniciranju z avtom, prek dlani rok, stegen, zadnjice, ramen in seveda pogleda v smeri vožnje.

Od vas, bralci MMC-ja, pa je odvisno, ali sprejmete zimski izziv in v praksi preizkusite nevsakdanje vozniške razmere na snegu in ledu. Ker je dogodek zahteven za izvedbo, vas lahko povabimo le osem (vsak lahko s seboj pripelje partnerja), a le zaradi vašega zelo pozitivnega in množičnega odziva lani smo se odločili, da bomo take in podobne dogodke v prihodnosti organizirali še pogosteje.

Naša delavnica bo trajala pol dneva in je za vas, dragi obiskovalci Avtomobilnosti, brezplačna. Prvi korak pri zagotovitvi mesta na naši delavnici pa je, da izpolnite spodnji vprašalnik in pravilno odgovorite na nagradno vprašanje.

Za lažjo organizacijo delavnice vas prosimo, da se ne prijavljate, če že danes veste, da v nedeljo, 11. februarja, ne boste utegnili priti v Planico. Prosimo tudi, da se ne prijavljate, če ne boste pripravljeni podpisati izjave, da dovoljujete objave fotografij in videoposnetkov z vašim obrazom, in seveda privolitve v sodelovanje na lastno odgovornost.

Kako smo se zabavali lani, si lahko pogledate v prispevku spodaj.

Ekipa Avtomobilnosti