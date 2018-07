Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Letošnje Melodije morja in sonca bodo v soboto, 14. julija ob 21. uri. Foto: ZEN Sorodne novice 14 izvajalcev, ki si bo julij "začinilo" z nastopom na Melodijah morja in sonca Dodaj v

Vabljeni na klepet z Bernardo Žarn in Lorello Flego

Z vami bosta klepetali jutri

10. julij 2018 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

V MMC-jevi klepetalnici boste lahko jutri, 11. julija, ob 10.45 klepetali z letošnjima voditeljicama že 40. Melodij morja in sonca Bernardo Žarn in Lorello Flego.

Bernarda Žarn bo letos festival povezovala prvič, a je dejala, da se tega zelo veseli, saj festival vsako leto z zanimanjem in navdušenjem spremlja. "Očarana sem nad sproščenostjo in dobro voljo občinstva in nastopajočih." Dodala je, da sta z Lorello že dolgo zaveznici in prijateljici, zato bo to zagotovo čutiti tudi na odru.

Voditeljici letošnjih Melodij morja in sonca bosta z vami klepetali v sredo, 11. julija, od 10.45 naprej.



Na drugi strani ima Lorella Flego z odrom Melodij morja in sonca kar nekaj izkušenj, a še vedno je zaradi časti, da lahko stoji na odru Avditorija Portorož in publike, prisotna tudi trema.

"Letos se mi bo pridružila Bernarda, moja ljuba prijateljica ... Dolgo sva si želeli skupno pogovorno oddajo in vodenje, in zdaj je končno napočil čas za to žensko energijo. Vem, da bo lepo, drugače in zelo sproščeno. V teh trenutkih je prijateljstvo zelo pomembno in imam ga z Bernardo, zato sem privilegirana in komaj čakam na MMS 2018," pa je o letošnjih Melodijah morja in sonca dejala Lorella.

Letos se bodo na festivalu MMS predstavili Steffy, Bogdan, The Plut Family, skupina Proteus, Swing Deal, Mila, Laurylin & Jan Bogatič, Manca Špik, Lea Sirk, Irena Vrčkovnik in MJAV, Klapa Semikantá, Prifarski muzikanti, Ana Štokelj in Kalamari. Nastopajoče bo spremljal festivalski bend pod vodstvom Tomija Puricha.

P. B.