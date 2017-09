Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kolačke lahko spečemo v ponvi, če nimamo pekača za vaflje. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vaflji z jabolki in cimetom

Postrežemo z jabolčno čežano, smetano ...

7. september 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag masla, 5 dag sladkorja, zavitek vaniljevega sladkorja, 4 jajca, 1 dl mleka, žlička cimeta, 15 dag moke, 4 drobna jabolka, olje, sol.

Maslo razpustimo v kozici. Sladkor, vaniljev sladkor, jajca, mleko, cimet, moko in ščepec soli zmešamo z mlačnim maslom. Razžvrkljamo z metlico in vmešamo še olupljena in naribana jabolka.



Pekač za vaflje segrejemo in namažemo z oljem. Vlijemo testo in spečemo vaflje.

Če nimamo pekača za vaflje, spečemo majhne okrogle kolačke kar v ponvi. Postrežemo z jabolčno čežano, smetano ...