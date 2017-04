Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Anja Hlača Ferjančič, Andrej Karoli in Maruša Kerec bodo oddajali med 16. in 19. uro. Foto: Val 202 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Val 202 bo popoldne oddajal neposredno iz Milana

Sodeluje več deset radijskih postaj

21. april 2017 ob 14:07

Milano - MMC RTV SLO

RadioCity Milano je tridnevni festival radijskih postaj, na katerem letos prvič sodeluje tudi Val 202. Andrej Karoli, Anja Hlača Ferjančič in Maruša Kerec bodo tako med 16. in 19. uro "oddajali" neposredno iz Milana.

Od 21. do 23. aprila na osrednjem trgu program oddajajo nacionalne, regionalne in druge komercialne postaje iz krajev od Erevana do Palerma. V okviru projekta RadioCity Milano, ki je namenjen predvsem promociji radia, sodeluje 40 italijanskih radijskih postaj (tako javnih kot zasebnih), 12 radiev iz tujine (javnih in zasebnih), 7 univerzitetnih postaj in 20 spletnih radijskih postaj.

Prvič pri projektu sodeluje tudi Val 202 - Andrej Karoli, Anja Hlača Ferjančič in Maruša Kerec bodo v živo med 16.00 in 19.00, na trgu v Milanu pred mikrofonom gostili Slovence v Milanu in kolege z drugih radijskih postaj, slišati pa bo tudi glasbo, ki jo vrtijo na drugih radijskih postajah.

