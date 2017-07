Valvasorjevi potomci prvič skupaj: zbrali so se na Bogenšperku

Rod dvakrat pred izumrtjem, danes najštevilnejši

1. julij 2017 ob 18:01,

zadnji poseg: 1. julij 2017 ob 18:13

Šmartno pri Litiji - MMC RTV SLO

Na gradu Bogenšperk nad Šmartnim pri Litiji, kjer je živel in ustvarjal svoja največja dela polihistor Janez Vajkard Valvasor, so se popoldne prvič zbrali njegovi potomci.

Dolga leta je namreč veljalo, da je Valvasorjev rod izumrl, saj so se vsi njegovi sinovi odločili za duhovniški poklic in so umrli brez potomcev. A pred leti je Boris Golec ugotovil, da je imel Valvasor iz dveh zakonov 13 otrok in ne 11, kot so zgodovinarji verjeli pred tem - za družinsko drevo pa je pomemben predvsem obstoj hčerke Regine Konstancije, katere potomci so živi še danes.

Sinovi so se poročili s Cerkvijo, hčerke pa ...

Golec je, kot piše na spletni strani gradu Bogenšperk, ugotovil, da je dobra polovica Valvasorjevih otrok pomrla že v otroštvu, odraslo jih je šest. Vsi trije sinovi iz prvega zakona so se kot redovniki "poročili s Cerkvijo", tri hčerke pa s plemiškimi vdovci in sinovi, živečimi v širši okolici Krškega, kjer je svojo življenjsko pot sklenil njihov oče.

Brskanje po arhivih, plemiških rodovnikih in priročnikih, nadgrajeno z iskanjem po medmrežju, je Golca leta 2007 privedlo do Valvasorjevega potomca Egona Ehrlicha (1931), na Dunaju živečega upokojenega polkovnika avstrijske vojske iz Gradca. V začetku septembra 2007 se je Ehrlich s soprogo kot prvi še živeči Valvasorjev potomec odpravil na organiziran obisk Valvasorjevih krajev in pomnikov, povezanih z Valvasorjem.

Med 116 potomci tudi teroristka in mučenec

Letos pa je Valvasorjevo Ljubljano in Bogenšperk obiskal še Georg Gilttler s soprogo - in novica o tem, da so potomci tako znanega prednika, se je hitro razširila. Skupaj so jih našli 116. Večinoma živijo po Evropi - predvsem v Avstriji, kjer živita dve tretjini vseh potomcev, na Finskem, Madžarskem, v Franciji, Italiji -, pa tudi v Severni Ameriki (tako v ZDA kot v Kanadi) in Južni Ameriki.

"Med potomci Janeza Vajkarda Valvasorja so tudi znane osebnosti, več znanstvenikov in politikov, visokih častnikov, med temi mučenec Katoliške cerkve in celo še živeča italijanska teroristka," so med drugim zapisali na spletni strani gradu Bogenšperk in dodali, da je bil rod dvakrat tik pred izumrtjem, danes pa je najširši doslej - med polihistorjevimi potomci so tako večinoma mladi ljudje in otroci.

Prišla jih je slaba polovica

Karmen Štancar Rajevec je za Radio Slovenija poročala, da se je današnjega srečanja, ki ga organizira javni zavod Bogenšperk, udeležila slaba polovica vseh Valvasorjevih potomcev - prijavljenih je bilo 47. Izbira kraja srečanja sicer ni bilo naključje - ravno omenjeni grad je bil Valvasorjev dom dvajset njegovih najbolj ustvarjalnih in plodnih let.

