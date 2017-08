"Vampirja" Nikki Reed in Ian Somerhalder postala starša

Umik pred očmi javnosti

11. avgust 2017 ob 12:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica franšize Somrak in zvezdnik serije Vampirski dnevniki sta se razveselila rojstva svoje prvorojenke. Deklico sta poimenovala Bodhi Soleil.

Rodila se je že 25. julija, novico pa so tabloidi izbrskali šele zdaj. Igralca, ki sta novico o veselem pričakovanju razkrila maja, sta sicer že vnaprej napovedala, da ne nameravata otoka takoj obešati na veliki zvon.

"Prvi mesec bova imela dojenčka čisto zase. Samo mi trije bomo, ne bova sprejemala nobenih obiskov, izklopila bova telefon, zato od naju ne pričakujte nikakršne komunikacije. Teh 30 dni nikoli ne bova dobila nazaj, zato si želiva biti 100-odstotno prisotna," je v intervjuju za revijo Fit Pregnancy and Baby dejala Reedova.

Somerhalder pa je za revijo People priznal, da ga je na starševstvo pripravila skrb za mucke. "Naučil sem se smehljati med čiščenjem neskončnih količin kakcev in lulanja," je dejal. "Zbujanje sredi noči, da bi nahranil osem muckov, ki bi brez tebe umrli, ti da občutek, kako je skrbeti za nekoga, čigar preživetje je odvisno od tebe," je opisal.

Končno le bil trenutek le pravi

Par se je sicer spoznal, ko se je Reedova priključila Somerhalderjevi dobrodelni ustanovi, ki se zavzema za boljše razmere v zavetiščih za živali. Njuno poznanstvo se je razvilo v ljubezen, ki sta jo po devetih mesecih sestajanja aprila 2015 potrdila s poroko.

Igralca naj bi sicer naklonjenost drug do drugega gojila že dlje časa, vendar nikoli nista našla pravega trenutka zase - ali je bil zaseden on ali pa ona.

To je prvi zakon za Somerhalderja, ki se je pred Reedovo sestajal z nekdanjo soigralko v seriji Vampirski dnevniki Nino Dobrev, ter z Nicky Hilton in Maggie Grace. Reedova pa je bila predtem že poročena, in sicer s pevcem Paulom McDonaldom.

T. H.